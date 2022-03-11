مصدر أمنى عراقى: مقتل داعشى وإحباط هجوم إرهابى فى كركوك

جدة - نرمين السيد - وقال المصدر ـ فى تصريح خاص لقناة (السومرية نيوز) العراقية ـ إن "القوات الأمنية تمكنت من إحباط هجوم إرهابى على أحد الارتكازات الأمنية فى سلسلة جبال مامة بمحافظة كركوك الواقعة شمال البلاد".
وأضاف المصدر، أن القوات الأمنية قامت بقتل الإرهابى الذى ينتمى إلى تنظيم "داعش" عندما حاول مهاجمة إحدى نقاط الإرتكاز الأمنى فى كركوك.
ويأتى هذا فى الوقت الذى تشدد فيه القوات العراقية من إجراءاتها وعملياتها الأمنية فى مختلف أنحاء البلاد لملاحقة وطرد فلول تنظيم "داعش" الإرهابى وقمع العمليات الإرهابية فى البلاد.
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