عاجل- رقم صادم.. روسيا تعلن حصيلة أهدافها العسكرية فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن سلاح الطيران أصاب 107 من الأهداف للقوات المسلحة الأوكرانية، بينها 6 مراكز قيادة وتحكم ومراكز اتصالات خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وكشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن حصيلة الأهداف المدمرة فى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية فى 24 فبراير الماضى، مؤكدة أن قواتها استهدفت عددًا من المنشآت العسكرية الأوكرانية بأسلحة عالية الدقة، وبلغ إجمالى الأهداف المدمرة 3213 منذ بدء العملية.

وقال بيان للمتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، إن ضربات اليوم أدت اليوم الجمعة، إلى تعطيل مطارين عسكريين فى لوتسك وإفانو-فرانكوفسك بغرب أوكرانيا.

وأضاف أن الطيران المقاتل والدفاعات الجوية التابعة للقوات البرية للجيش الروسى أسقطت 3 مروحيات، و8 مسيرات أوكرانية، بينها 5 من طراز "بيرقدار تى بى-2"، خلال اليوم الماضى.

كما أشار كوناشينكوف إلى أن ضربات الطيران العملياتى والتكتيكى، وطيران الجيش، أصابت 107 أهداف للقوات المسلحة الأوكرانية، بينها 6 مراكز قيادة وتحكم ومراكز اتصالات، و14 مستودع ذخيرة ووقود ومواد تشحيم، و11 موقع تمركز للمعدات العسكرية.