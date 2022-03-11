رئيس النواب الإيطالى يدعو لتشديد العقوبات على روسيا

جدة - نرمين السيد - وقال فيكو، فى تصريح أوردته وكالة أنباء آكى الإيطالية، إن العقوبات هى الأداة الصحيحة ويجب تشديدها، مشيرا إلى أنه "من الواضح أنها ستحدث اختلالات اقتصادية فى بلادنا أيضًا، لكن أوروبا تستطيع التعامل معها بالتخطيط والبرمجة"، مؤكدا أنه للدفاع عن الديمقراطية والحرية ينبغى التنازل عن بعض الأشياء.

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