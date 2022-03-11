عاجل- مظاهرات.. أسعار البنزين تشعل فرنسا

جدة - نرمين السيد - خرجت تظاهرة احتجاجية فى فرنسا، اليوم الجمعة، بمشاركة العشرات من المواطنين ضد ارتفاع أسعار البنزين، وقطع المتظاهرون الذين وصل عددهم إلى 50 متظاهرًا، عمل مصفاة النفط المحلية لبعض الوقت، قبل تدخل الشرطة التى أعادت العمل.





وحسبما ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، أجبر ارتفاع أسعار الوقود الفرنسيين على خلط البنزين بالكحول، حيث قالت إحدى العاملات فى محطات الوقود إن السائقين كانوا يملأون خزاناتهم فى بداية الشهر دون تردد، لكنهم اليوم يحاولون عدم دفع أكثر من 30-50 يورو.

ومن جانبه، قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، فى وقت سابق، إن حكومته ستعلن قريبًا عن إجراءات لمساعدة الأسر التى تواجه ارتفاع أسعار الوقود، لافتًا إلى أن الحكومة أنفقت بالفعل 20 مليار يورو سنويا للتخفيف من تكاليف البنزين والطاقة.

وقال ماكرون: "لن أسمح لأى شخص أن يقول إن الحكومة لم تفعل أى شىء".

وشهدت أسعار الغاز الطبيعى تقلبات حادة فى أوروبا خلال الأيام الماضية، بعدما بدأت روسيا العملية العسكرية فى أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضى.