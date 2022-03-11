30 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - وتوافد المصلون من كافة محافظات الضفة الغربية، وداخل الخط الأخضر، والبلدات المحيطة بالقدس المحتلة.
وقال الوافدون إلى المسجد أن شرطة الاحتلال قامت كما هو معتاد بوقف الحافلات وتفتيشها والتدقيق فى بطاقات المواطنين.
وقالت مصادر فلسطينية إن شرطة الاحتلال أوقفت 7 حافلات قادمة من مدينة قلقيلية، وأوقفت النسوة عند مدخل باب العامود، وفتشتهن، ومنعت من هم دون سن الـ55 من الدخول لأداء الصلاة.
وكان آلاف الفلسطينيين أدوا صلاة الفجر اليوم فى رحاب المسجد الأقصى، رغم تضييقات الاحتلال، تلبية لنداء أطلقته مؤسسات مقدسية بهدف تكثيف الوجود الفلسطينى فى المسجد والالتفاف حوله، ردًا على الانتهاكات الاحتلالية والاقتحامات التى ينفذها مستوطنون لباحات قبلة المسلمين الأولى.
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