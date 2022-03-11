عاجل.. دعم عسكرى جديد من الاتحاد الأوروبى لـ أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وتوافد قادة الدول الأوروبية إلى مقر انعقاد القمة الأوروبية فى فرساى بفرنسا، اليوم الجمعة، حيث رصدت الكاميرات وصول وزير خارجية الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، تلاه المستشار الألمانى أولاف شولتس، ورئيس البرلمان الأوروبى شارل ميشيل، ورئيس الوزراء الإسبانى بيدرو سانشيز، وعدد من القيادات الأوروبية.

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