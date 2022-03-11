عاجل- تنظيمات متطرفة.. تحرك قضائى روسى مفاجئ ضد «فيسبوك»

جدة - نرمين السيد - طالبت النيابة العامة الروسية القضاء، اليوم الجمعة، بإدراج شركة "ميتا" الأمريكية، المشغلة لموقعى "فيسبوك" و"إنستجرام"، على قائمة التنظيمات المتطرفة، مع حظر أنشطتها فى أراضى البلاد، حسبما أفاد نبأ عاجل لشبكة "روسيا اليوم".





وفى بيانها، اليوم، أوضحت النيابة الروسية أن هذا الإجراء يأتى ردًا على تأكيد المتحدث باسم "ميتا"، إندى ستون، أن الشركة الأمريكية قررت "رفع الحظر مؤقتا على نشر مواطنى بعض الدول بيانات تضم دعوات إلى ممارسة العنف بحق المواطنين الروس وخصوص العسكريين"، فى ظل التطورات الأخيرة فى أوكرانيا.

وحملت النيابة الروسية شركة "ميتا" الأمريكية المسؤولية عن تأجيج "الكراهية والعداء بحق المواطنين الروس" و"خلق انطباع بأن الأنشطة الإرهابية مقبولة".

وقالت النيابة: "بموجب القانون الفيدرالى الخاص بمكافحة الأنشطة المتطرفة، قدمت النيابة العامة الروسية طلبا إلى القضاء لتصنيف (ميتا بلاتفورمز) منظمة متطرفة، وحظر أنشطتها فى الأراضى الروسية".

كما أشارت النيابة إلى أن الهيئة الفيدرالية المعنية بحماية حقوق المستهلك "روس كوم نادزور"، قررت بطلب منها الحد من الوصول إلى موقعى "فيسبوك" و"إنستجرام"، مضيفة أنها سلمت إلى لجنة التحقيقات المركزية بيانات لاتخاذ قرار بشأن ملاحقة "ميتا".