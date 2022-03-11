نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى بداية الدراسة عام 1444 في السعودية وفقًا لآخر قرارات وزارة التعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأت مرحلة البحث حول المملكة العربية السعودية من قبل الطلاب وأولياء الأمور أيضًا عن متى بداية الدراسة عام 1444 رغبةً في التعرف على الموعد المُقرر لبدء العام الدراسي المُقبل، كما يرغبون في معرفة آلية الدراسة وهل سيكون ثلاث فصول دراسية أم فصلين كما حدث في العام الماضي، لذا سوف نتطرق للمزيد من التفاصيل التي تخص تلك الموضوع.

متى بداية الدراسة عام 1444

أن الموعد المقرر لبدء الدراسة للعام المقبل حتى وقتنا هذا لم تُعلن عنه وزارة التعليم السعودي، كما يتساءلون عن مدة الإجازة الصيفية ولكن أيضًا لم تُحددها وفي حال تحديد نهايتها سيتمكن الطلاب من معرفة بدء العام القادم وسوف تُعلن عن آليته وسوف تعلن عن سيكون ثلاث فصول أم فصلين وكل تلك التفاصيل سوف تُحددها بناءً على الوضع الوبائي حول المملكة للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب والمواطنين أيضًا.

نهاية الترم الثاني

نهاية الترم الثاني سيكون في 10 مارس وبعدها سيحصل الطلاب على عشرة أيام إجازة وتكون أخر إجازة خلال الترم الثاني، وسوف تبدأ الدراسة مرة أخرى لدراسة أخر ترم للعام الجاري 1443 وسوف يكون يوم 20 مارس وسوف يحصلون على إجازتين مطولتين إلى جانب إجازة عيد الفطر والتي ستوافق يوم 24 رمضان والموافق يوم 25 أبريل.

بداية الفصل الثالث

أن الموعد المقرر لبدء دراسة الفصل الأخير سيكون في 20 مارس القادم وسوف يحصل على إجازتين مطولتين وإجازة عيد الفطر وبعدها سيعودون لاستكمال الترم الثالث وبعدها سيخضعون لاختبارات الفصل الثالث وبعدها سيحصلون على إجازة العام 1443 وبعدها سيتم تحديد بدء دراسة العام القادم.

إجازة نهاية العام الجاري 1443

أن الإجازة المُقرر لهذا العام وفقًا لما جاء وفقًا للتقويم الدراسي الجاري المُعتمد من قبل وزارة التعليم السعودي في بداية العام، فالعام الجاري شهد العديد من التغيرات سواء في آلية الدراسة أو في عدد الأيام الفعلية للدراسة، لذا تم اعتماد الثلاث فصول دراسية لكي يمنح الطلاب وقت أكبر للانتهاء من المقررات الدراسية بأكملها، فالموعد المفترض لتلك الإجازة سيكون في 1 ذو الحجة والموافق بالميلادي 30 يونيو وتُعتبر أطول إجازة في العام وهي الإجازة الصيفية وبعدها سيتم تحديد بداية عام 1444.