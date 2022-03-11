نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط ظهور الأن نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الاول عبر موقع وزارة التربية والتعليم بجميع المحافظات العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الاول بالرقم الامتحاني، نتائج الثالث المتوسط لعام 2022 في العراق يستمر البحث في الساعات الماضية لمعرفة نتائج الثالث المتوسط لعام 2022 الجولة الأولى في العراق لآلاف الطلاب الذين بحثوا بشكل شعبي في الأيام الماضية في نفس الوقت مع اقتراب موعد إعلان النتائج عبر الوسائل الإلكترونية، من المواقع الرسمية لوزارة التربية والتعليم العراقية متاحة لجميع الطلاب في جميع محافظات البلاد، وإليكم في خلال الفقرات التالية من موقع ثقفني سنعرض لك الرابط الذي قدمته وزارة التربية والتعليم العراقية حتى تتمكن من رؤية النتائج بسرعة.

نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن إعلان نتائج المرحلة المتوسطة الثالثة للجولة الأولى لعام 2022 قريباً عقب الانتهاء من جميع الأعمال التصحيحية لطلاب السنة الثالثة المتوسطة وأن الملاحظات ستكون متاحة في الموقع دون الحاجة لزيارة المدارس، لم يتم تحديد موعد محدد لإعلان نتائج السنة المتوسطة الثالثة في العراق حيث أكمل الطلاب الجولة الأولى من الاختبارات في جميع المدارس العراقية خلال الأيام القليلة الماضية مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للطلاب والمعلمين للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد هذا العام.

رابط نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الاول بالرقم الامتحاني

أنشأت وزارة التربية والتعليم العراقية رابطًا خاصًا على الإنترنت لمعرفة نتائج السنة المتوسطة الثالثة عام 2022 وذلك باتباع الخطوات التالية:

للبدء انتقل إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية. بعد ذلك سنضغط على الأيقونة للحصول على معلومات عن نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2022 بعد ذلك سنختار رمز الجولة الأولى. قمنا بكتالة اسم الطالب بشكل صحيح. ثم نكتب رقم امتحان الطالب. أخيرًا نضغط على زر إظهار النتيجة وننتظر بضع ثوانٍ حتى تظهر النتيجة على الشاشة بالتفصيل.

أكدت عدة مصادر في وزارة التربية والتعليم أن نسبة نجاح الطلاب هذا العام عالية حيث تجري وزارة التربية العراقية امتحانات لطلاب الصف الثالث المتوسط ​​في الأسابيع الأخيرة من العام الدراسي مع اتخاذ احتياطات خاصة لحماية الجميع الطلاب سيتم الإعلان عن نتائج المرحلة الثالثة من الجولة الأولى عبر الوسائل الإلكترونية الموقع الرسمي بسبب فيروس كورونا والحفاظ على المسافة الاجتماعية بين الطلاب أثناء تطوير العملية التعليمية في العراق والتي تخضع أيضًا لسيطرة الوزارة من التعليم.

سيتم نشر نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2022 على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية بعد أن أعلنت الوزارة عن نشر النتائج قريباً على موقعها الإلكتروني والذي يمكن الوصول إليه أيضًا عبر موقعنا للحصول على النتائج، وهي من أشهر المواقع الرسمية في العراق ويمكن للطلاب من خلاله الحصول على أي موضوع بعد اختيار المحافظة التي يرغبون الدراسة فيها وتسعى جميع المحافظات العراقية الآن للحصول على نتائج الامتحان الثالث المتوسط الجولة الأولى وينتظر العديد من الطلاب بفارغ الصبر نشرها مع اقتراب الموعد النهائي للنشر الإلكتروني للنتائج، يمكن العثور على هذه النتائج أيضًا على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

ذكرت عدة مصادر داخل وزارة التربية والتعليم العراقية أن نتائج المعدل الثالث الخارجي 2022 للطلاب والطالبات في مختلف المحافظات العراقية ستصدر خلال الساعات المقبلة، حيث تقترب الوزارة من استكمال تصحيح هذه الامتحانات بالنسبة لجميع الطلاب والملاحظات سيتم مراقبة موقع الويب الخاص بالنتائج بحثًا عن ظهور جميع النتائج في العراق حيث سيتم تنزيل النتائج كملفات PDF لجميع المحافظات وسيكونون قادرين على تنزيل النتائج بسهولة والتشكيك فيها.

لازالت تصحيحات امتحانات السنة الثالثة المتوسطة في كافة محافظات العراق بحسب مصدر مسؤول صرح في الساعات الماضية ان عمليات تدقيق الملاحظات ستنتهي في فترة وجيزة من اجل تحضير النتائج. للموافقة عليها من قبل الحكومة يطلب الطالب الملاحظات التي يستحقها ونحن في طريقنا من خلال هذا التقرير المهم سنتطرق إلى أهم خطوات الاستفسار عن النتيجة من خلال الاتصال بموقع وزارة التربية والتعليم وتحديد ملاحظات الطلاب باستخدام كود الطالب.

حتى الآن لم يتم الإعلان عن أي نتائج في جميع محافظات العراق لكن عمليات التصحيح تتم بدقة وستكون النتائج متاحة قريبًا بمجرد اكتمال عملية التصحيح وفحص الملاحظات الخاصة بكل طالب. أكثر نجاحا لا يزال البحث عن نتائج امتحان المتوسط ​​الثالث في عام 2022 مستمرالأن كلا من الطلاب والطالبات حريصون على معرفة النتائج والاستعلام عن ملاحظاتهم على طلاب الفيروس.