عاجل- روسيا تتحدث عن جماعات ضغط مكشوفة

جدة - نرمين السيد - وقال ميشوستين، خلال اجتماع للجنة الحكومية لتحقيق الاستقرار الاقتصادى فى روسيا ومواجهة العقوبات الغربية، اليوم الجمعة: " لقد أدت الأعمال غير الودية للولايات المتحدة وحلفائها إلى وضع غير مسبوق، تقوض القواعد الأساسية للتجارة الدولية".

وأضاف: "أن هناك جماعات ضغط مكشوفة للمصالح التجارية"، مشيرا إلى أن التوترات تطال مجالات ينبغى أن تكون بعيدة عن السياسة من حيث المبدأ كالرياضة والثقافة والعلوم.

ونوه ميشوستين بأن المواطنين الروس، الذين يعيشون أو يدرسون خارج روسيا، يعانون ببساطة من مشاكل.

وفى ما يتعلق بمغادرة شركات أجنبية بلاده، قال رئيس الحكومة الروسية: "بضغط من حكوماتهم يتخذ المالكون الأجانب للشركات الروسية قرارات بتعليق العمل فى بلادنا، وهذا ينطوى على مخاطر على جودة حياة المواطنين الروس".

وكانت مجموعة شركات أجنيبة أعلنت خروجها أو تعليق أعمالها فى روسيا بعد فرض الغرب عقوبات على موسكو فى ظل العملية العسكرية فى أوكرانيا.

يذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين شدد فى وقت سابق على أن الشركات الأجنبية، التى تفكر بالخروج من روسيا، يجب أن تتخذ قرارا بشأن نشاطها فى روسيا فى وقت قصير. وتعهد الرئيس الروسى بالرد على الحرب الاقتصادية، التى يشنها الغرب على روسيا، مؤكدا أن بلاده ستخرج أقوى من الأزمة الحالية.