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عمر شويل - جدة أعلن برنامج حساب المواطن إيداع الدعم المخصص لشهر سبتمبر لحساب المواطن في حسابات المواطنين ، وذلك عن طريق المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني ، وقد صرح المتحدث الرسمي أنه بالفعل بدأ قبل قليل إيداع دفعة الدعم علي حساب المواطن المخصص للشهر الجديد من العام الحالي ، وبرنامج حساب المواطن موجه لحماية الأسر السعودية من الآثار الاقتصادية المباشرة والغير مباشرة للإصلاح الاقتصادي ، ورفع العبء الإضافي عن كاهل المواطن في بعض فئات المجتمع ، ويعمل البرنامج من خلال إعادة توزيع وتوجيه المنافع الحكومية للفئات المجتمعية المستحقة للدعم النقدي المباشر ، ويقدم البرنامج إمكانية تقديم المواطن الاعتراض على المدفوعات بعد مرور أيام من تاريخ إيداع الدفعة ويتعامل مع الاعتراضات بكل سرعة ويتم تدارك التعديلات ، ويستطيع متلقي الدعم التعرف علي طريقة تحديث بيانات حساب المواطن من خلال موقعنا ثقفني.

إيداع دفعة الدعم علي حساب المواطن

وتداول مؤخراً أن برنامج دعم حساب المواطن بصدد أن يودع 1.9 مليار ريال لمستفيدي شهر سبتمبر ، وبناء عليه يكون المستفيدين تحصلوا على الدعم إجمالي إيداعات برنامج حساب المواطن 103 مليار ريال ، ولابد من توافر شروط الأهلية لتلقي الدعم في حساب المواطن كالآتي :

أن يكون المستفيد الرئيسي من الدعم سعودي الجنسية. لابد من إقامة متلقي الدعم بالمملكة بصورة دائمة. توكيد كافة البيانات الموجودة بنموذج الإفصاح من جميع الجهات المختصة وذات العلاقة ببرنامج الدعم.

ويتيح برنامج حساب المواطن الاعتراض على المدفوعات ،ويقصد بالأهلية : تلك المعايير والاشتراطات اللازم توفرها لدي المتقدم ليكون مؤهلاً للاستفادة من البرنامج ، وشهريا يتم صرف دعم حساب المواطن دفعات للمستحقين.

أهداف ومبادئ برنامج حساب المواطن

تخفيف الأثر الواقع علي أصحاب الدخول المحدودة من جراء الإصلاحات الاقتصادية.

زيادة معدلات الكفاءة للدعم الحكومي وتطوير منظومة الدعم والتوزيع العادل علي المستحقين.

الحث علي ترشيد الاستهلاك في مصادر الطاقة والماء.

توفير اكبر قدر من الحماية لأصحاب الدخل الأدنى.

تقديم الدعم في صورة نقدية وفق التزام المواطن بمعدلات الاستهلاك.

مراعاة عامل حجم الأسرة في معدلات الدعم.

أن يسبق الدعم أن أجراء هيكلي يمس وضع المواطن الاقتصادي.

ويمكن التعرف علي المزيد عن برنامج الدعم وأهدافه من خلال الموقع الخاص بحساب المواطن.

إيداع دفعة حساب المواطن لشهر نوفمبر 2021

أعلن اليوم الأربعاء 10-11-2021 م عن إيداع الدفعة 48 من الدعم علي حساب المواطن بالبيانات التالية :

قيمة الدفعة الـ 48 لشهر نوفمبر 2021 هي 1.9 ألف مليون.

عدد المستفيدين المكتملة طلباتهم 10.5 مليون مستفيد وتابع.

قيمة التعويضات للدفعة 47 هي 19 مليون.

القيمة الإجمالية للدعم حتي الآن 107 ألف مليون.

مجمل قيم الأثر الرجعي أو التعويضات 892 بالمليار.

إيداع دفعة الدعم لشهر ديسمبر 2021

أودع برنامج حساب المواطن 1.9 مليار ريال لدعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

بلغ عدد المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والأربعين 10.5 مليون مستفيد.

مجموع التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 29 مليون.

وإجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته فاق الـ 109 بالمليار.

مجمل التعويضات 921 مليـون.

77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة.

وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1060.

إحصائية حساب المواطن لعام 2021 م

أهم إنجازات البرنامج لعام 2021 م :

قدم البرنامج مجمل 5.5 مليون خدمة.

تعامل البرنامج مع 366 شكوي من خلال خدمة صوتك مسموع.

تلقي مركز الاتصال في برنامج حساب المواطن 1.6 مليون مكالمة.

دعم حساب المواطن 15 ألف طلب تقني.

تلقي حساب المواطن علي منصة تويتر 627 ألف طلب وتفاعل معهم.

ما مجموعه 2.7 مليون طلب أهلية واستحقاق.

تم التحقق من 250 ألف مستند.

إيداع الدعم للدفعة الـ 50 لشهر يناير 2022

بدا فجر اليوم الاثنين 10 يناير 2022 صرف حساب المواطن دفعة رقم 50 من استحقاق حساب المواطن لشهر يناير علي حسابات المواطنين المكتملة طلباتهم :

كان برنامج حساب المواطن أعلن منذ أيام عن صدور نتائج الأهلية الخاصة بحسابات المستفيدين و موعد صرف حساب المواطن.

الدفعة الحالية هي الـ 50 وتخص الدعم لشهر يناير 2022 م.

كل المنصرف حتي شهر 12 – 2021 م يعادل 109 ألف مليون.

أعلن برنامج حساب المواطن مجمل التعويضات كان 921 مليون.

الدفعة الحالية تأتي مصحوبة بتعويضات الدفعة 49 لشهر ديسمبر 2021 م.

إيداع دعم حساب المواطن الدفعة 51 شهر فبراير 2022

أعلن برنامج حساب المواطن الخميس 10 فبراير بداية نزول الدعم للمستحقين عن شهر فبراير منذ ساعات :

نشر الحساب الرسمي علي تويتر صباح الخميس 10 فبراير بداية نزول دعم حساب المواطن.

والإيداع مستمر علي حسابات المستفيدين حتي انتهاء يوم الخميس 10 – 2 – 2022م.

يتم صرف المستحقات للمستفيدين والتابعين المكتملة طلباتهم والمستوفين للشروط.

يتم صرف التعويضات عن الدفعة السابقة 50 يناير 2022 م ، مع الدفعة الحالية 51 فبراير 2022م.

أي من المواطنين المستفيدين غير متوافق شروط استحقاقه يتوقف الصرف له.

إيداع دعم مارس 2022 موافق شعبان 1443 هـ

تم إيداع الدعم المخصص لشهر شعبان علي حسابات المستفيدين اعتبار من صباح الخميس 10 مارس حتي نهاية اليوم :