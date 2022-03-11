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عمر شويل - جدة أسهل طريقة لمعرفة نتائج الطلاب 1443 عبر نظام نور ومنصة مدرستي وتطبيق توكلنا، مع اتجاه المملكة لنظام التعليم الإلكتروني والمختلط، ومع الاتجاه لتطبيق رؤية المملكة 2030 والتي من بين أهدافها التحول الرقمي في كافة القطاعات الحكومية، قامت وزارة التعليم بالمملكة بتوفير عدة منصات إلكترونية للتسهيل على الطلاب والمعلمين وأولياء الامور التواصل.

الاستعلام عن النتائج عبر منصة مدرستي

أول طريقة للاستعلام عن نتائج الطلاب 1443 هي عبر الدخول لمنصة مدرستي، وكل ما عليك هو الدخول للتطبيق عبر الجوال أو عبر الرابط الرسمي لمنصة مدرستي.

يتم الدخول بحساب مايكروسوفت للكادر التعليمي والطلاب.

ثم اضغط على أيقونة التقويم وستجدها يمين الشاشة كما بالصورة التالية.

عند الدخول للتقويم ستجد عدة أحداث مجدولة من بينهما نتائج الطلاب.

اضغط على إشعار بنتيجة الطالب وسوف يتم فتح ملف pdf.

للاطلاع على نتائج كافة الطلاب الموجودين في الفصل كاملًا.

رابط نظام نور برقم الهوية

للاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور برقم الهوية، نتبع الخطوات التالية:

ندخل على الرابط الرسمي لنظام نور برقم الهوية.

ندخل بيانات المستخدم الخاصة بولي الأمر، والتي تشمل اسن المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق.

إذا لم يكن لولي الأمر حساب يجب أن يختار مستخدم جديد، ثم يقوم ولي الأمر بإدخال بياناته لإنشاء حساب.

إذا كان لولي الأمر حساب ولا يستطيع الدخول عليه لأنه نسي كلمة السر أو اسم المستخدم، فيجب أن يختار رابط” هل نسيت كلمة السر أو اسم المستخدم”.

يقوم ولي الأمر بإدخال البيانات مرة أخرى لاستعادة حسابه.

بعد الدخول لنظام نور برقم الهوية، سيجد ولي الأمر بيانات جميع أبنائه كاملة.

لاستعراض نتيجة أي ابن يضغط على أيقونة “إشعار نتيجة الطالب” ثم “بحث”.

سوف يتم عرض نتيجة الطالب المحدد بالتفصيل وبكل سهولة.

إذا ظهر أمام ولي الأمر جملة” لا يوجد بيانات وفقًا لمدخلات البحث” فهذا معناه أن المدرسة لم تقم بعد برفع درجات الطلاب لنظام نور، ويمكن أن تحاول في وقت لاحق.

ويمكن أيضًا النقر على أيقونة التقارير، ثم أيقونة “كشف الدرجات”، ثم حدد الطالب والفصل الدراسي لعرض النتيجة.

استخراج نتيجة الطلاب 1443عبر تطبيق توكلنا

أطلق تطبيق توكلنا استعراض نتائج الطلاب فور ظهور، وذلك عن طريق تفعيل أيقونة أبلغني.

فقط يجب أن يدخل ولي الأمر للتطبيق برقم الهوية الوطنية وكلمة المرور، ثم رمز التحقق.

عند الدخول للصفحة الرئيسية اضغط على أيقونة ” الخدمات” ثم اختر ” خدمات التعليم”.

ثم اختر أيقونة “النتائج الدراسية”، وستجد وصف الخدمة، فقط انقر على أيقونة ” أبلغني” تحت الوصف.

بمجرد اعتماد نتيجة الأبن، سيصل إشعار لولي أمر الطالب من وزارة التعليم ومن المدرسة.

وعند الضغط على الإشعار يمكن الاطلاع على النتيجة بكل سهولة.

إذا كنت قد نسيت كلمة مرور تطبيق توكلنا ولا تستطيع الوصول للصفحة الرئيسية، فيمكنك استعادة كلمة السر بخطوات بسيطة:

أولًا : افتح التطبيق، ثم اضغط على أيقونة نسيت كلمة المرور.

ثانيًا: اختر أيقونة “مواطن/ مقيم ” الموجودة أعلى الشاشة.

أدخل تاريخ الميلاد (ميلادي أو هجري) ورقم الهوية أو الإقامة للمقيمين، واضغط على التالي.

ادخل رمز التحقق الذي سيصل لجوالك، ثم اختر كلمة مرور جديدة ويجب أن تتكون من 8 حروف(حرف إنجليزي كبير/ حرف إنجليزي صغير/ أرقام).