نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعديلات النيابة العامة الجديدة على نظام حماية حقوق المؤلف بالمملكة في المقال التالي
كشفت النيابة العامة السعودية عن التعديلات الجديدة وتفاصيل نظام حماية حقوق المؤلف بالمملكة، في الوقت الذي حذرت فيه السجن والغرامة على كل من يُسقط أو يهين علم المملكة، وردت على عد من استفسارات المواطنين عبر صفحتها الرسمية على تويتر، لافتة إلى وجود 3 مصنفات أساسية من نظام حماية حقوق المؤلف، وهي الأنظمة والأحكام القضائية والقرارات الإدارية، وما تنشره الصحف والمجلات من أخبار، بالإضافة إلى المفاهيم والحقائق المجردة، مع وجود بعض المصنفات المستثناة من حق الحماية.
نظام حماية حقوق المؤلف
أما عن أبرز المواد المنظمة لـ نظام حماية حقوق المؤلف، فتضمنت عدد من الثوابت الأساسية التي تتمثل في:
- ضمان الإتاحة المثلى للمصنفات الإبداعية.
- تحفيز الحراك العلمي.
- مراعاة الأحكام الخاصة بتداول الوثائق الرسمية الصادرة في المملكة حال النشر.
- ضمان تداول وثائق الترجمة من قبل المؤلفين.
المصنفات المستثناة من الحماية
- الأنظمة والأحكام القضائية.
- قرارات الهيئات الإدارية.
- الاتفاقيات الدولية.
- سائر الوثائق الرسمية.
- الترجمات الرسمية لهذه النصوص.
- ما تنشره الصحف والمجلات.
- النشرات الدورية.
- الإذاعة من الأخبار اليومية.
- الحوادث ذات الصبغة الإخبارية.
- الأفكار، والإجراءات، وأساليب العمل.
- مفاهيم العلوم الرياضية والمبادئ، والحقائق المجردة.
#النيابة_العامة
يحظى علم #المملكة والعلم الملكي بالتقدير والاحترام وتتوسطهما(لا إله إلا الله محمد رسول الله)وسيف مسلول،ويُطابق العلم الملكي العلم الوطني في أوصافِه ويُطرَّز في الزاوية الدُنيا المجاورة لعود العلم بخيوط حريرية مُذهبة شعار الدولة وهو السيفان المتقاطعان تعلوهما نخلة pic.twitter.com/jhyWu7pTXB
— النيابة العامة (@bip_ksa)
#النيابة_العامة— النيابة العامة (@bip_ksa) February 20, 2022
يحظى علم #المملكة والعلم الملكي بالتقدير والاحترام وتتوسطهما(لا إله إلا الله محمد رسول الله)وسيف مسلول،ويُطابق العلم الملكي العلم الوطني في أوصافِه ويُطرَّز في الزاوية الدُنيا المجاورة لعود العلم بخيوط حريرية مُذهبة شعار الدولة وهو السيفان المتقاطعان تعلوهما نخلة pic.twitter.com/jhyWu7pTXB
وتحذر من إهانة العلم
ومن ناحية أخرى، حذرت النيابة العامة، من مخالفة كل من أسقط أو أهان بأي طريقة، العلم الوطني أو العلم الملكي، أو أي شعار آخر للمملكة، سواء كان ذلك من باب الكراهية أو الاحتقار لسلطة الحكومة، بشكل علني أو في محل عام أو محل مفتوح للجمهور، مشددة على أن كلم من يُقدم على أي من الأفعال السابقة، يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى عام، وبغرامة تصل إلى 3 آلاف ريال، في الوقت الذي أجرت فيه أيضًا عدد من التعديلات على لائحة الذوق العام، لتتضمن بنود جديدة يتم المعاقبة الفورية عليها برغامات مالية تصل إلى 1000 و5000 ريال سعودي، وتتعلق بحفظ الذوق العام في جميع أنحاء المملكة، خاصةً فيما يتعلق بالملبس والعادات والتقاليد في الأماكن العامة والمفتوحة وأمام المواطنين وفي المساجد وفي المؤسسات والمصالح الحكومية المختلفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعديلات النيابة العامة الجديدة على نظام حماية حقوق المؤلف بالمملكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.