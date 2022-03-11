عاجل- تحطم طائرة أوكرانية فى كرواتيا (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشرطة الكرواتية، اليوم الجمعة، تحطم طائرة فى حديقة بالعاصمة زغرب، فى وقت متأخر من مساء أمس الخميس، حيث رجحت وسائل إعلام أنها طائرة استطلاع مسيرة سوفياتية الصنع، كتلك التى تستخدمها القوات الأوكرانية.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، أغلقت السلطات الكرواتية المنطقة فى الحديقة التى تقع على بعد 6 كيلومترات من وسط المدينة، ولم تقدم حتى الآن تفاصيل عن نوع الطائرة. وقال بيان للشرطة الكرواتية، إن السكان أبلغوا بالواقعة بعدما سمعوا دوى "انفجار أعقب سقوط الآلية"، مضيفًا أنه "تم اكتشاف حفرة فى المنطقة الخضراء" فى منتزه جارون، المجاور لبحيرة، بالإضافة إلى "مظلتين". ولحقت أضرار بعدة سيارات. ووفقًا لوسائل إعلام محلية، قال خبير فى الطيران العسكرى، إنها قد تكون واحدة من طائرات "توبوليف تو-141" التى استخدمتها القوات الأوكرانية حديثًا، وهى طائرة مسيرة سوفيتية الصنع، واستخدمت فى سبعينيات وثمانينيات القرن الماضى، وتهبط بمظلات.

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