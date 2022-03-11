الخارجية الأردنية تدين الاعتداء على مصفاة تكرير البترول فى الرياض

جدة - نرمين السيد - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الاعتداء على مصفاة تكرير البترول فى العاصمة السعودية الرياض، بطائرةٍ مُسيرةٍ مُفخخة، وكذلك محاولة استهداف ميليشيا الحوثى لمدينة جيزان بطائرةٍ مُسيرة مُفخخة تمّ اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية السعودية.





وأكّد السفير هيثم أبو الفول المتحدث باسم "الخارجية الأردنية" - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" - إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذه الاعتداءات الإرهابية الجبانة، واستهداف المنشآت المدنية. وشدد على تضامن المملكة ووقوفها المُطلق إلى جانب الأشقاء فى المملكة العربية السعودية فى وجه كل ما يُهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق.

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