الكويت تدين استهداف مصفاة تكرير البترول فى السعودية

جدة - نرمين السيد - أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات الاعتداء الإرهابى بطائرة مسيرة الذى تعرضت له مصفاة تكرير البترول فى الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.





وأوضحت الوزارة فى بيان نشرته اليوم الجمعة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" - "أن هذا الإعتداء الإرهابى الجبان لا يستهدف أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واستقرار المنطقة فحسب وإنما يستهدف أيضاً الإضرار بإمدادات الطاقة العالمية والتأثير على الاقتصاد العالمى؛ الأمر الذى نجدد معه الدعوة للمجتمع الدولى لمضاعفة جهوده للجم هذه الاعتداءات الإرهابية ووضع حد لها ومحاسبة مرتكبيها".

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على وقوف الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها فى كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.