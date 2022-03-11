عاجل- بوتين وافق.. خطة عسكرية روسية جديدة فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال شويجو - خلال اجتماع للأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسى برئاسة الرئيس فلاديمير بوتين اليوم الجمعة - "إن كل شىء يجرى وفقا للخطة، ونبلغكم بذلك يوميا"، طارحا ثلاثة بنود طلب مصادقة الرئيس بوتين عليها، وهى مساعدة المتطوعين من الشرق الأوسط فى الوصول إلى منطقة "دونباس" بغية المشاركة فى الأعمال القتالية إلى جانب روسيا، وتسليم المعدات القتالية، التى تم انتزاعها من القوات الأوكرانية خلال العملية، إلى قوات دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، فضلا عن تعزيز أمن الحدود الغربية للدولة الروسية بما يشمل نشر قوات إضافية ومنظومات دفاعية متطورة هناك.

ووافق الرئيس الروسى على البندين الأول والثانى وطلب من شويجو إعداد تقرير منفصل بخصوص البند الثالث بغية مناقشته وتبنى الإجراء المناسب.