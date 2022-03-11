عاجل.. بدء توافد القادة إلى مقر انعقاد القمة الأوروبية فى فرساى

جدة - نرمين السيد - ورصدت الكاميرات وصول وزير خارجية الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، تلاه المستشار الألمانى أولاف شولتس، ورئيس البرلمان الأوروبى شارل ميشيل، ورئيس الوزراء الإسبانى بيدرو سانشيز، وعدد من القيادات الأوروبية.

وبحسب مراسل "اكسترا نيوز"، هناك الكثير من الملفات تم فحصها بالأمس، أهمها هو طلب أوكرانيا الانضمام إلى الدول الأوروبية، وهو طلب عاجل قوبل برفض من كافة الدول الأوروبية.