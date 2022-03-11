"فولكسفاغن" تكشف النسخة الكهربائية لـ"أيقونة الهيبيين"

كشفت شركة صناعة السيارات الألمانية "فولكسفاغن"، أخيرا، النقاب عن سيارتها "ID Buzz" الكهربائية، وهي نسخة حديثة من سيارة الكارافان الشهيرة للهيبيين.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن السيارة الكهربائية الجديدة تم كشفها، يوم الأربعاء، في مدينة هامبورغ، مشيرة إلى أنه من المقرر إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام.

وأوضح المصدر أن "ID Buzz" قادرة على استيعاب 5 ركاب، بما في ذلك السائق، كما تحتوي على مساحة إضافية تتسع لـ1121 لترا من الأمتعة، من أجل الرحلات الطويلة.

وذكرت "فولكسفاغن" أن السيارة الجديدة صديقة للبيئة، إذ أنها مصنوعة من مواد معاد تدويرها، كما أن جزءها الداخلي خال تماما من الجلد، لكن على الرغم من كل ذلك، ما تزال "ID Buzz" تمنح إحساسا بالفخامة.

وتتوفر السيارة الألمانية على ميزة "Car2X"، التي تستغل إشارات المركبات الأخرى والبنية التحتية، لاكتشاف المخاطر في الوقت الفعلي، كما تمتاز بـ"وظيفة الذاكرة"، للوقوف الآلي على طريق محفوظ مسبقا.

وتعتقد "فولكسفاغن" أن الشاحنة الصغيرة ستكون جزءًا من "مستقبل النقل" داخل المدينة، التي يعتمد سكانها على مشاركة الرحلات في مركبات واحدة.

وتضيف أن "ID Buzz" جاءت لتعيد أسلوب حياة الهيبيين القديم (ستينيات القرن الماضي) في قالب عصري.

ولم يتم بعد كشف الأسعار رسميا، لكن التوقعات ترجح أن تبدأ من نحو 40 ألف جنيه إسترليني (نحو 52 ألف دولار).