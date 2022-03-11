كيفية تحديث بيانات الضمان الاجتماعي الجديد المطور وشروط التسجيل؛ نعرض لكم من خلال موقع ثقفني خطوات تحديث الضمان الاجتماعي الجديد وكذلك شروط التسجيل في الضمان المطور حيث أن تحديث البيانات من الأمور الهامة التي لابد على المستفيدين من البرنامج القيام بها دائماً منعاً لحدوث أي مشاكل تؤدي إلى إيقاف الدعم وتتم عملية التحديث عن طريق بعض الخطوات البسيطة عبر الإنترنت كما يجب على المتقدمين الانتباه لشروط البرنامج والعمل على تحقيقها حتى يتمكنوا من الاستفادة من الدعم الذي يقدمه البرنامج.

كيفية تحديث بيانات الضمان الاجتماعي المطور

يمكن للمستفيدين تحديث بياناتهم عن طريق الإنترنت دون الحاجة للذهاب لمكاتب الضمان الاجتماعي وذلك عن طريق الخطوات التالية :

الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية. ثم الدخول إلى الخدمات الإلكترونية. الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد. النقر على تحديث البيانات. الدخول إلى بياناتي ثم القيام بتحديث البيانات. الإقرار بصحة البيانات المسجلة. الضغط على تحديث.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

تم وضع مجموعة من الشروط للضمان الاجتماعي المطور من قبل وزارة الموارد البشرية وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتتمثل هذه الشروط في التالي :

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يستثنى من ذلك المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي والمطلقة والأرملة التي لديها أبناء سعودين وكذلك الأيتام والمعاقين والأرامل الذين لديهم أبناء أيتام الذين يمتلكون بطاقات تنقل وأبناء الأرملة والمطلقة المتزوجة من غير سعودي.

كما يجب أن يكون مقيم إقامة دائمة في المملكة السعودية.

يجب أيضاً ألا يكون المتقدم مقيم في أي دور رعاية ولا يكون موجود بالسجن.

يشترط ألا يقل دخل الفرد المحتسب عن 1100 ريال سعودي للعائل و550 ريال لكل فرد من الأسرة.

لابد ألا يكون المتقدم يمتلك أي أصول ذات قيمة عالية.

يجب أن يلتزم المتقدم بتحقيق متطلبات وزارة الموارد البشرية من ناحية التعليم والصحة للأبناء.

كذلك الالتزام ببرامج التأهيل والتدريب التي تقدمها الوزارة.

وإلى هنا نكون قدمنا لكم في هذا المقال كيفية تحديث بيانات الضمان الاجتماعي المطور الجديد كما وضحنا لكم شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور.