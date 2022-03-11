نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الثالث متوسط 2022 خارجي بالرقم الامتحاني على الموقع الرسمي للوزارة في المقال التالي
عمر شويل - جدة ساعات قليلة تفصلنا عن موعد الإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2022، لذلك يبحث عنها الآلاف من الطلبة والطالبات في أنحاء العراق، إلى أنه انتهى معظم طلاب مرحلة الثالث التمهيدي من أداء امتحانات الدور الأول بالكامل، وهم الآن في انتظار الافراج عن النتائج الخاصة بهم، والتي أعلنت الوزارة أنه يمكن للطالب أن يحصل عليها الطلاب بالرقم الإمتحاني، ولمزيد من التفاصيل تابعوا السطور القادمة.
نتائج الثالث متوسط 2022 خارجي
مازال البحث مستمر من قبل الطلبة والطالبات في مختلف المحافظات العراقية عن نتائج الثالث متوسط 2022 خارجي للاطمئنان على معدلاتهم طوال هذا العام الدراسي، وكما ذكرنا في السابق أنه سوف يتم تفعيل رابط خاص من قبل وزارة التعليم العراقية ليتمكن الطلاب من استخراج نتائجهم بشكل الكتروني فقط بإدخال الرقم الإمتحاني الخاص بهم، وكانت تلك الخطوة ضمن مجهودات الوزارة لرقمنة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب في ظل انتشار وباء كورونا المستجد.
تفاصيل ظهور نتائج الثالث متوسط 2022 خارجي
ازداد البحث بشكل كبير خلال الساعات القليلة الماضية عن رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2022 خارجي، حيث اتاحت الوزارة العديد من المواقع الرسمية مثل موقع الوزارة الرسمي وموقع نتائجنا الذي تدعمه وزارة التعليم في العراق، وهو الذي يتيح للطلاب في كافة المراحل التعليمية الاستعلام عن النتائج بكل سهولة بشكل الكتروني دون الاضطرار إلى النزول من المنزل والتعرض للازدحام، وكان ذلك بغرض تحجيم والحد من انتشار الفيروس.
خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2022 خارجي
كذلك حددت الوزارة للطلبة والطالبات مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة التي يمكنهم اتباعها للاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2022 خارجي من المنزل وقد جاءت تلك الخطوات على النحو التالي:
- أولاً يجب التوجه مباشرة إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.
- ومن ثم القيام باختيار المرحلة الدراسية المراد الاستعلام عنها، وكذلك تحديد المحافظة التابع لها الطالب.
- بعد ذلك يجب ادخال بيانات الطالب كاملة مع إدراج الرقم الإمتحاني بشكل صحيح.
- ومن ثم الضغط على زر تنزيل ويتم تحميل الملف سوف تجد تفاصيل النتيجة كاملة بالدرجات.
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