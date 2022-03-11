تسجيل حساب بمنصة التعليم الموحد إلكترونيًا

تسجيل حساب بمنصة التعليم الموحد، حيث تعتبر منصة التعليم الموحد واحدة من أهم المنصات التعليمية التي تم تطويرها بشكل مميز من جانب وزارة التربية والتعليم بالسعودية، حيث ترغب الوزارة في توسيع جميع الخِدْمَات التابعة لديها وتسهيل عملية التصفح من جانب أي مستخدم، سواء كان المستخدم ولي أمر أو أحد الطلاب أو الطالبات أو معلم، ويبحث عدد كبير من الأفراد عن تفاصيل تسجيل الحساب خاصة بعد أن تم دمج التعليم حضورياً مع التعليم الإلكتروني، وتوافر الاعتماد على استخدام المنصات التعليم الإلكترونية وسعي الوزارة إلى استمرارية التعليم والتدريب التدريس دون انقطاع، ولكن حتي يتم استخدام منصة التعليم الموحد واستخدام جميع الخِدْمَات الخاصة بها، فيجب تسجيل حساب بمنصة التعليم الموحد.

منصة التعليم الموحد

تعتبر هذه المنصة من المنصات الجديدة التي ينطبق عليها نظام التعليم المطور بجميع الدروس والشروحات التعليمية المقدمة لجميع الطلاب والطالبات بواسطة المنصة، حيث عملت المنصة على تعديل وإضافة عدد كبير من الوسائل الإلكترونية المهمة من أجل تسهيل التعليم عن بعد دون أي صعوبات تواجه الطلاب، علاوة علي ذلك عملت المنصة على إضافة دروس تدريبية من أجل تنمية المهارات التربوية لمعلمي وزارة التعليم حتي يستطيع أي طالب تلقي الشرح بكل سهولة من المعلم وذلك لجميع المراحل التعليمية المقررة بالمملكة، وتسعي منصة التعليم الموحد إلى توفير شرح مصور من أجل توفير مرجعية تعليمية مميزة لجميع الطلاب.

تسجيل حساب في منصة التعليم الموحد

تتوفر خِدْمَات عدّة بمنصة التعليم الموحد، وتم توفير خِدْمَات خاصة لكل من المعلمين أو أولياء الأمور أو الطلاب، والدخول إلى هذه الخِدْمَات بكل سهولة يشترط إنشاء حساب جديد في منصة التعليم الموحد بالخطوات القادمة: