نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مساعدة من الديوان الملكي السعودي 1443.. كيفية تقديم الطلب والتواصل للحصول على المساعدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مساعدة من الديوان الملكي السعودي 1443 هو موضوع مقالنا اليوم حيث قام الديوان الملكي السعودي بتقديم ما يعرف باسم المساعدة المالية للمواطنين السعوديين ويعد الديوان الملكي هو بمثابة كيان عظيم في المملكة العربية السعودية وهو يعتبر حلقة الوصل بين الملك سلمان بن عبد العزيز السعودي والحكومة السعودية ويلجأ الكثير من المواطنين الذين هم بحاجة إلى العون المادي إلى الديوان للحصول على إعانات مادية تمكنهم من التكيف مع ظروف المعيشية الحالية.

كيفية تقديم طلب مساعدة من الديوان الملكي السعودي 1443

يمكنكم التقديم على طلب المساعدة بكل سهوله وبعدة خطوات من خلال مكتب الديوان الملكي السعودي واتباع الخطوات التالية:-

دخول المواطن على رابط الإمارة التابع لها.

النقر على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.

الضغط على زر “ طلب المساعدات “.

“. تسجيل بياناتك الشخصية الخاصة بالطلب والمتمثلة فيه “عنوان البريد الإلكتروني ، رقم الهوية الوطنية ، رقم الهاتف المحمول”.

كتابة مضمون رسالة تفيد الظروف التي اضطرتك لطلب المساعدات من الديوان.

قم بالضغط على كلمة “حفظ” ثم الضغط على “إرسال الطلب”.

الحالات المستحقة لـدعم الديوان الملكي

توجد بعض الحالات التي لها أحقية في الحصول على مساعدة الديوان الملكي، وتلك الحالات تكون كالآتي:

المواطنين السعوديين من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، أو المشخصين بأمراض خطيرة يلزمها السفر للخارج لتلقي العلاج.

كذلك فمن المستحقين للمساعدة هم العاملين المصابين بضعف الحالة المادية مقابل حياتهم الكريمة.

أيضًا المواطنين العاطلين نتيجة تشخيص طبي عاق إمكانياتهم على العمل.

بالإضافة إلى السيدة الأرملة أو زوجة المسجون، وكذلك من تعرض لحادثة خطيرة.

كيفية التواصل مع الديوان الملكي السعودي للحصول على المساعدة

يمكنكم التواصل مع الديوان الملكي السعودي من خلال الاتصال على الأرقام الخاصة بالديوان حيث: –

يمكنكم الاتصال على رقم 8004000000 من أي هاتف محمول من داخل المملكة العربية السعودية.

أو يمكنكم الاتصال على رقم 920030003 من أي رقم هاتف محمول أو أي خط أرضي من خارج المملكة العربية السعودية.

رابط التقديم على طلب المساعدة من الديوان السعودي

طلب المساعدة من الديوان الملكي السعودي من خلال اتباع الخطوات التالية: –

الدخول على رابط الموقع الرسمي للديوان الملكي السعودي عبر الإنترنت.

تسجيل كافة البيانات الخاصة بالمواطن السعودي مثل اسم المواطن كاملًا “الاسم الأول – اسم الأب – اسم الجد”.

إدخال عنوان البريد الإلكتروني ورقم الجوال الخاص بالمواطن المتقدم على طلب المساعدة.

كتابة الرقم السري ثم إعادة تأكيده مرة أخرى.

بعد ذلك قم بتخطي الرمز المرئي الظاهر أمامك.

ويوجد للديوان الملكي السعودي عدد من المكاتب في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ومحافظاتها كاملة يمكنكم الذهاب إلى أقرب فرع لمقر سكنك.