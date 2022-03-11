بأقل راتب أستلم 50 ألف ريال بدون كفيل وبدون تحويل راتبك لدى إمكان الراجحي

حالياً في عام 1443 هجريًا شركة إمكان للتمويل بالتعاون مع مصرف الراجحي السعودي بالمملكة وفرت الكثير من الخدمات والخصائص التمويلية الهامة ومنها الحصول على التمويل المناسب للعملاء السعوديين بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري كذلك يمنح التمويل الميسر متوافق مع الشريعة الإسلامية داخل أراضيها بدون موافقة الكفيل الغارم السعودي ويصل مبلغ التمويل إلى 60 ألف ريال سعودي بموافقة شركة إمكان للتمويل بالمملكة كما يجب توفير دخل ثابت شهري يبدأ من 1900 ريال سعودي للمتقاعد و2000 ريال للسعودي ولكن يجب أن يكون عميل من عملاء بنك الراجحي أما غير عملاء المصرف يحتاجون توفير مبلغ 5 ألف ريال سعودي للحصول على طلب تمويل إمكان بدون كفيل وبلا تحويل راتبك الشهري السعودي بالمملكة كذلك بموافقة فورية لدى شركة إمكان للتمويل.

شروط هامة للموافقة على طلب التمويل الميسر لدى شركة إمكان

يجب أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية ويمتلك دخل ثابت شهري يبدأ من 1900 ريال سعودي للمتقاعدين فقط أي كل فئة بخلاف الأخرى بالمملكة لذلك يجب توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة للحصول على التمويل الميسر لدى شركة إمكان كالتالي بالتفصيل لهذا العام 1443 هجريًا:

يشترط التمويل الميسر النقدي الذي يبدأ من 2000 ريال حتى 50,000 ريال سعودي توفير دخل ثابت يبدأ 1900 للمتقاعدين و2000 ريال سعودي لعملاء الراجحي كذلك 5000 ريال لغير عملاء مصرف الراجحي.

كذلك يحتاج تمويل إمكان الراجحي توفير سجل ائتماني لكل عميل متقدم سعودي للموافقة على طلب التمويل.

يبدأ عمر التقديم الإلكتروني على تمويل إمكان من سن 25 سنه حتى 60 سنه لدى شركة إمكان للتمويل وذلك من أجل الحصول على تمويل نقدي ميسر يصل إلى خمسون ألف ريال سعودي.

لا يشترط تمويل إمكان مصرف الراجحي السعودي توفير جهة العمل في المملكة.

متاح التمويل الميسر لدى شركة إمكان للتمويل التابع إلى مصرف الراجحي السعودي لجميع العملاء السعوديين العاملين في القطاع الخاص أو القطاع شبة حكومي أو القطاع الحكومي بالمملكة العربية السعودية.

يجب توفير جميع الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل بالمملكة قبل التقديم الإلكتروني على تمويل شركة إمكان السعودي.

مميزات الحصول على برنامج تمويل شركة إمكان 1443

تمويل إمكان يمتاز بتوفير التمويل النقدي حتى خمسون ألف ريال سعودي بموافقة شركة إمكان للتمويل كما يتم تقديم التمويل الميسر بدون رسوم في شهر فبراير فقط لا غير كذلك بدون الحاجة إلى تحويل الراتب وبدون كفيل غارم بالتقسيط الشهري لمدة سنتين على الأكثر لذلك سوف نوضح للجميع كافة المزايا التمويلية المتاحة لدى شركة إمكان للتمويل كالتالي الآن:

يمتاز تمويل إمكان بالتقسيط الميسر الشهري لمدة سنتين على الأكثر كذلك متوافق التمويل مع أحكام الشريعة الإسلامية.

كذلك التمويل لدى شركة إمكان يمتاز بتوفير فترة سداد ميسرة بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري داخل المملكة العربية السعودية.

إيضًا التمويل عبر شركة إمكان التابع إلى مصرف الراجحي السعودي بدون موافقة الكفيل الغارم السعودي في أراضي المملكة.

يصل مبلغ التمويل إلى خمسون ألف ريال سعودي عبر شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية.

طريقة التقديم الإلكتروني على التمويل الشخصي الميسر لدى شركة إمكان