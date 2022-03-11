نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار البنزين الجديدة في السعودية الخاصة بشهر مارس 2022 بعد تحديث ارامكو في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسعار البنزين الجديدة في السعودية، أعلنت شركة أرامكو عملاق النفط السعودي عن اسعار البنزين الجديدة في السعودية مساء أمس الخميس الموافق 10 من شهر مارس الجاري، لذلك يبحث الكثير من المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية عن التسعيرة الجديدة للبنزين، وفي التقرير التالي نقدم لكم التفاصيل الخاصة بالتسعيرة الجديدة للوقود في المملكة العربية السعودية.

اسعار البنزين الجديدة في السعودية

وفقًا لتحديث شركة أرامكو السعودية المختصة بشؤون النفط والمحروقات فقد تم تحديد اسعار البنزين الجديدة في السعودية، وقصدرت التسعيرة الجديدة مساء أمس الخميس الموافق العاشر من شهر مارس لعام 2022، بشكل رسمي وقد انتابت حالة من القلق والتوتر الزائد من ارتفاع الأسعار خاصة بالبنزين بعد تدهور الأحوال بين دولة روسيا وأوكرانيا اللذان يعتبران أكبر مصدران للنفط والقمح حول العالم، حيث أشارت الكثير من الأخبار المؤكدة أن أسعار النفط سوف تتأثربشكل كبير في المملكة السعودية بشكل خاص وفي العالم كله بشكل عام نتيجة الأحداث السياسية بين روسيا وأوكرانيا.

اعلان اسعار البنزين الجديدة في السعودية

كما جرت العادة في المملكة العربية السعودية أنه تقوم شركة النفطأرامكو في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي بإطلاق اسعار البنزين الجديدة في السعودية، وتعد شركة أرامكو من أهم وأكبر شركات البترول في الشرق الأوسط ، وهي المسؤولة بشكل كامل عن مراجعة وتحديث أسعار البنزين والمحروقات كل شهر.

أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر مارس 2022

تم بالفعل الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة في السعودية أمس الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءً، كما ذكرنا في السطور السابقة، حيث قامت شركة أرامكو السعودية باطلاق مراجعتها الدورية وأعلنت عن الجدول الخاص بالأسعار الجديدة والتي من المفترض أن يتم العمل بها بداية من صباح اليوم الجمعة الموافق 11 مارس 2022 وذلك في مختلف أنحاء المناطق التابعة للملكة السعودية، وفي السطورالتاليةنوضح لكم سعر البنزين والمحروقات الجديد المعمول بها اليوم تحت رقابة مشددة من الجهات الرقابية في المملكة: