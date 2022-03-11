عاجل.. مسؤول أمريكى: قوات روسيا على مشارف العاصمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - قال مسؤول أمريكى، اليوم الجمعة، إن قوات روسيا باتت على مقربة من العاصمة الأوكرانية كييف، ولا تبعد عنها سوى مسافة تتراوح بين 15 إلى 40 كم، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وفى وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، عن أن 16 ألف متطوع من الشرق الأوسط طلبوا من الحكومة الروسية السماح لهم بالوصول إلى دونباس، بغية المشاركة فى القتال ضد قوات الحكومة الأوكرانية. وبحسب الشبكة الروسية، خاطب شويجو الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، خلال اجتماع للأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسى، اليوم الجمعة، قائلاً: "نتلقى أعدادا هائلة من الطلبات من المتطوعين من دول مختلفة يرغبون فى التوجه إلى جمهوريتى دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، بغية المشاركة فى ما يعتبرونه حركة تحرير، ومعظمهم من دول الشرق الأوسط، وتجاوز عدد الطلبات عتبة الـ16 ألفا".

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