عاجل- نتحرك ضد بوتين.. بايدن يضمد جراح الأمريكيين من ارتفاع الأسعار

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأمريكى، جو بايدن، إن الأمريكيين بدأوا يشعرون بارتفاع أسعار الوقود، فى ظل الحظر المفروض على واردات النفط الروسية، ما يساعد فى ارتفاع تكلفة البنزين، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "أكسترا نيوز"، منذ قليل.





وبحسب القناة، قال بايدن فى تصريحات للاجتماع الشتوى للجنة الوطنية للحزب الديمقراطى، إن الأمريكيين يشعرون بألم من ارتفاع أسعار الغاز بسبب حرب روسيا على أوكرانيا. واعتبر بايدن أن الأمريكيين "يعلمون أنه على الرغم من أن السعر مؤلم اليوم، فإن التكاليف باهظة، وستكون أعلى إذا لم نتحرك الآن ضد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين". وكانت الولايات المتحدة فرضت سلسلة من العقوبات على روسيا بسبب العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، بما فى ذلك فرض الحظر الفورى على واردات النفط والطاقة الروسية الأخرى.

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