عاجل.. تعليق أمريكا على المشاركة فى عمل المختبرات البيولوجية الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن مشاركة الولايات المتحدة فى أعمال المختبرات البيولوجية فى أوكرانيا لم تتعد إطار المساعدة فى ضمان سلامة المختبرات.





وقال برايس بحسب صحيفة (ذا هيل) الأمريكية عبر موقعها الإلكترونى، "لا تمتلك حكومة الولايات المتحدة أو تدير مختبرات بيولوجية فى أوكرانيا ومثلما فعلنا فى بلدان أخرى حول العالم فقد ساعد الخبراء أحيانا أوكرانيا فى مسائل سلامة المختبرات". وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن أوكرانيا تلتزم بكامل بالاتفاقيات الخاصة بالأسلحة البيولوجية أو الكيميائية، متهما روسيا مرة أخرى بانتهاكها.

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