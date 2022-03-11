روسيا وأرمينيا تبحثان سبل التعاون فى المنظمات الإقليمية

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف ونظيره الأرمنى أرارات ميرزويان سبل تعزيز التعاون فى منظمة معاهدة الأمن الجماعى والاتحاد الاقتصادى الأوراسى ورابطة الدول المستقلة.





وذكرت وزارة الخارجية الروسية فى بيان نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم الجمعة، أن الوزيرين بحثا كذلك خلال اجتماعهما على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسى بعض القضايا الأخرى، فى سياق المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية فى المنطقة الأوروبية - الأطلسية.

وناقش الوزيران كذلك، قضايا الساعة على جدول الأعمال الثنائى، بما فى ذلك الاستعدادات للزيارة الرسمية لرئيس الوزراء الأرمنى نيكول باشينيان إلى روسيا أبريل المقبل.

وتبادل الجانبان، بحسب البيان، وجهات النظر حول القضايا الإقليمية. كما أكدا تركيز الدولتين على استمرار تنفيذ اتفاقيات قادة أذربيجان وأرمينيا وروسيا فى 9 نوفمبر 2020 و11 يناير و26 نوفمبر 2021.

وبحث وزيرا الخارجية الخطوات الضرورية لزيادة استقرار الوضع فى منطقة القوقاز.