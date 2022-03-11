أسعار الغاز تعاود الهدوء فى أوروبا

جدة - نرمين السيد - واصلت أسعار الغاز فى أوروبا انخفاضها، اليوم الجمعة، حيث تراجعت إلى ما دون مستوى الـ1400 دولار لكل ألف متر مكعب، وذلك فى أعقاب ارتفاع تخطى مستوى الـ3900 دولار فى مطلع الأسبوع الماضى.





وحسبما ذكرت "روسيا اليوم"، انخفضت أسعار العقود الآجلة للغاز لشهر أبريل المقبل فى مراكز TTF، فى بداية التعاملات، بنسبة 7.4% إلى 1387.6 دولار لكل ألف متر مكعب. وأظهرت أسعار الغاز الطبيعى فى أوروبا تقلبات حادة خلال الأيام الماضية، وذلك على خلفية العملية العسكرية التى بدأتها روسيا فى أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضى، لأجل حماية سكان إقليم دونباس. وجاء ارتفاع الأسعار وسط مخاوف من تأثر إمدادات الغاز الطبيعى القادمة من روسيا إلى أوروبا عبر الأراضى الأوكرانية بالأوضاع عبر أوكرانيا، علمًا فى حين أكدت شركة "غازبروم" الروسية استمرار إمدادات الوقود الأزرق عبر أوكرانيا بشكل طبيعى.

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