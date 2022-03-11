أوقفت الجمارك الأميركية رجلا، يبلغ من العمر 30 عاما، كان يحاول تهريب أفاع وسحال ذات قرون إلى الولايات المتحدة عبر الحدود المكسيكية من خلال وضعها في بنطاله.
ولدى اعتراض الرجل الأميركي في نهاية فبراير على الحدود الأميركية - المكسيكية قرب سان دييغو، في ولاية كاليفورنيا، عثر موظفو الجمارك على 52 حيوانا مخبأ في جسمه.
وكان المهرب قد وضع الزواحف المؤلفة من تسع أفاعٍ و43 سحلية ذات قرون في أكياس بلاستيكية صغيرة وخبأها "تحت سترته وفي جيوب بنطاله وبين فخذيه"، بحسب ما أوضحت الجمارك الأميركية في بيان.
ونقلت فرانس برس عن سيدني أكي، وهو أحد مسؤولي الجمارك في سان دييغو، إنّ "المهربين مستعدون لتجربة أي شيء ليتمكّنوا من تهريب الأغراض التي يحوزون، أو في هذه الحالة الزواحف الحية إلى الجانب الآخر من الحدود".
ووُضعت الحيوانات التي ينتمي عدد منها إلى فئات مهددة بالانقراض، تحت المراقبة بموازاة توقيف المهرب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضبط أميركي خبأ عشرات الثعابين والزواحف في بنطاله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.