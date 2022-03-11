نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل الآن:- موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور لشهر مارس 2022 واستعلم عن الصرف من sbis.hrsd في المقال التالي
عاجل الآن:- موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور لشهر مارس 2022 واستعلم عن الصرف من موقع وزارة الموارد البشرية sbis.hrsd، حيث أن الجميع في المملكة العربية السعودية في حالة ترقب لمعرفة متى ستقوم الوزارة بصرف راتب الضمان الاجتماعي لشهر مارس هذا العام 1443 وذلك بعد أن قام العديد من سكان المملكة بالتقديم واتباع الشروط وقبولهم للحصول على معاش الضمان حيث كان من ضمن الشروط جنسية المتقدم يجب أن تكون سعودية وأن لا يقل عمره عن 35 عام وتوفير المتقدم لأبنائه كافة الخدمات التعليمية والصحية وغيرها من الشروط وبعد ذلك قامت الوزارة بدراسة جميع الطلبات وقبول كل من حقق الشروط والآن هم يودون معرفة متى سيتم صرف تلك الرواتب لذلك الشهر فتابعوا معنا هذا المقال لمعرفة موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي.
موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور
قامت وزارة الموارد البشرية بتوحيد ميعاد صرف المعاش أو الراتب المستحقين الجدد والقدامى، وفي الأيام المقبلة ستعمل الوزارة على صرف المعاش الدفعة الثالثة وذلك في شهر مارس الجاري، غالباً يكون يوم 20 مارس، وميعاد الصرف كما حددته الوزارة هو أول يوم في كل شهر ميلادي، وذلك الموعد لا يتم تعديله أو تغييره إطلاقا إلا في حالة واحدة وهي أن يتوافق مع يوم العطلة الرسمية ففي تلك الحالة تستطيع الوزارة تقديم الموعد أو تأخيره حسب ما تريد.
كيفية الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي لعام 1443
من أجل الاستعلام عن تحديث الضمان الاجتماعي يجب أن تتبع هذه الخطوات:
- على المتقدم أن يدخل على موقع وزارة الموارد البشرية الخاص بها على موقع الإنترنت.
- أن يقوم المتقدم بالتسجيل على المنصة وذلك عن طريق اختيار خانة تسجيل جديد.
- أن يقوم المتقدم بإدخال جميع البيانات الشخصية المتعلقة به و المطلوبة منه من خلال الموقع وهي كتابة تاريخ الميلاد الهجري ورقم الهوية ورقم الهاتف الشخصي وكلمة المرور.
- بعد الانتهاء من كتابة البيانات الشخصية المطلوب يقوم المتقدم بالضغط على برنامج تقديم الطلب ومن ثم يتم إرسال الطلب وانتظار القبول بعد ذلك بعد الدراسة من الجهات المختصة بدراسة الحالات التي تستحق الدعم.
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