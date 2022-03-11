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أقل قسط من جرير على ايفون ١٣ يمكنك الحصول عليه الآن بخطوات بسيطة سنقوم بشرحها لاحقا في هذه المقالة، لكن في البداية يعد ايفون 13 هو الهاتف الأحدث حاليا لدى شركة أبل الأمريكية العالمية وتمكن الهاتف نظرًا لامكانياته الجبارة والاستثنائية من التربع على عرش أقوى الهواتف حاليا حول العالم لاسيما في المملكة العربية السعودية. ارخص قسط من جرير ايفون ١٣ بأطول فترة تقسيط مريح بالسعودية يمكنك الحصول على ايفون 13 من جرير بقسط 162 ريال شهري لمدة 36 شهر وهي من أطول المدد لتقسيط الهواتف في السعودية.

قيمة القسط المكتوبة هي لتقسيط هاتف ايفون 13 أحمر بمساحة 128 جيجا بايت، وتختلف الأقساط مواصفات المنتج. تفاصيل تقسيط ايفون 13 من جرير في السعودية وفي الوقت نفسه يعطيك جرير ايفون 13 بدون دفعة أولى بموافقة فورية على القسط وكذلك بدون كفيل.

كل ما عليك فعله التوجه لأقرب فرع ومعك اثبات هوية ساري المفعول وتعريف بالراتب وكشف حساب بنكي لمدة 3 أشهر.

هذا في حالة الرغبة في التقسيط بدون بطاقة بنكية للمشتريات أمام في حالة وجودها عليك الاتصال بالبنك لمعرفة التفاصيل.

في حالة التقسيط بدون بطاقة بنكية أقصى مدة يمكنك الحصول عليها في حالة راتب 5000 هي 12 شهر.

أما في حالة البطاقة البنكية يمكنك الحصول على مدة حتى 36 شهر كاملين. إمكانيات iphone 13 ذو مساحة الـ128 جيجا بايت شاشة بحجم 6.1 بوصة.

وفي الوقت نفسه يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية بدقة 12+ 12 ميجا بكسل.

كذلك يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بنفس مقدار دقة إحدى الكاميرات الرئيسية.

الكاميرا الرئيسية تحتوي على اوبتكل زوم x2 بالإضافة إلى ديجتال زوم حتى x5.

الهاتف يعمل بنظام تشغيل هو اي او اس 15 ويدعم شبكات الجيل الخامس.

يحتوي الهاتف على 2 شريحة وهو أمر استثنائي بالنسبة لأجهزة أبل.

وفي الوقت نفسه الهاتف يأتي بإمكانية الشحن السريع 20 وات وهو أمر بالغ الأهمية والتميز.

الشاشة محمية بمادة من السراميك المعالج لمقاومة آثار الصدم أو الخدوش.

6 جيجا رام أو الذاكرة العشوائية للجهاز. سعر هاتف ايفون 13 مساحة 128 جيجا الأحمر في السعودية الهاتف متاح لدى جرير بسعر كاش هو 3499 ريال سعودي بخصم 7% عن سعره وقت طرحه بالأسواق في السعودية. عمر شويل - جدة ارخص قسط من جرير ايفون ١٣ بأطول فترة تقسيط مريح بالسعودية - ثقفني

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