أسعار البنزين الجديدة لشهر مارس 2022 بالسعودية تبعًا لتحديث شركة أرامكو Aramco

نقدم لكم في موقعنا من خلال السطور التالية أسعار البنزين الجديدة لشهر مارس 2022 في السعودية التي تم اعتمادها مؤخرا من قبل الشركة لمختلف أنواع الوقود بالمملكة العربية السعودية، حيث شهدت العالم ارتفاع صاروخي في الاقتصاد العالمي من أهمها النفط والغاز والعد من السلع المتنوع، وتعتبر شركة أرامكو هي المعتمد الأساسي والوحيد لأسعار البترول ومشتقاته في المملكة العربية السعودية، وبالتزامن مع بداية شهر مارس يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة الأسعار الجديدة التي تم اعتمادها مؤخرا خاصة للبنزين والتي نوضحها تفصيلا فيما يلي.

أسعار البنزين الجديدة لشهر مارس 2022

اعتمدت شركة أرامكو العديد من الأسعار الجديدة للمواد النقط خلال بداية العام الجديد على أن يتم تطبيقها فعليا في جميع منافذ بيع البنزين والبترول ابتداء من الخميس العاشر من مارس الجاري، ولاحظ أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير بسبب التأثيرات العالمية للحرب الناشبة بين روسيا وأوكرانيا مؤخرا وتعتبر روسيا من أكثر البلدان المنتجة للنفط ومشتقاته واعتماد العالم على الاستيراد بشكل كبير، وباعتبار أن دول الخليج العربي خاصة السعودية من أكثر الدول المستخرجة والمصدرة للبترول للعديد من دول العالم فقامت برفع أسعارها في السوق العربي والمحلي لمواجهة الغلاء.

أسعار البنزين ابتداء من شهر مارس 2022 في السعودية

منذ مطلع شهر شعبان وشهر مارس يتطلع المواطنين السعودية معرفة الأسعار الجديدة للبنزين خاصة وأن شركة أرامكو حاولت جاهدة للحفاظ على استقرار الأسعار وثباتها لكافة مواطني السعودية، لكنها لم تستطع الحفاظ على ذلك طويلا، لذلك أعلنت أرامكو السعودية الأسعار الجديدة كالتالي

وصل سعر لتر بنزين 91 مبلغ 81 ريال سعودي.

أما عن سعر لتر البنزين 95 فبسعر 1.94 ريال سعودي.

كذلك تراوحت قيمة سعر لتر الديزل مبلغ 52 ريال سعودي.

سعر الغاز الطبيعي 0.75 ريال سعودي للتر الواحد.

فضلا عن سعر برميل النفط وصل إلى 136 دولار.

وهذه هي الأسعار الحالية التي تم إعلانها من قبل الشركة لكن يتوقع أن تتزايد أكثر خلال الفترة المقبلة خاصة النفط، وبذلك نكون وصلنا إلى نهاية المقال بعد أن وافيناكم كافة التفاصيل المطلوبة عن الأسعار الجديدة للبنزين من شركة أرامكو.