أسهل طريقة لعمل البيتزا مثل الجاهزة

طريقة عمل البيتزا، نقدم في هذه المقالة الكثير من الطرق التي لا تأخذ وقت أو مجهود، ويوجد أشخاص تحب أن تعملها باللحم المفروم، ويوجد أشخاص تحب أن تعملها بالدجاج، وهي لا تكون مكلفة تماما، ويعتبر البيتزا من الأكلات المقبول عليها من الأشخاص والأطفال ويمكن تناولها كوجبة للعشاء أو الفطار أو للغداء، ولأنها من الأكلات المختلفة والمقبول عليها، سوف نوفر لكم افضل طريقة لعملها في المنازل بأسهل الخطوات، وتكون بنفس نتيجة المطاعم، وتقدم بأحسن وأفضل شكل ممكن.

أسهل طريقة لعمل البيتزا

المكونات:

اثنان كيلو من الدقيق أو حسب الرغبة.

كوب من الزيت النباتي.

معلقتين صغيرين من الخميرة.

معلقة صغيرة من السكر.

معلقتين من الملح حسب التذوق.

كوبين من الماء الفاتر.

كوب صغير من اللبن.

نصف كيلو من الطماطم المقطعة.

نصف كيلو من الفلفل الرومي الألوان.

ربع كيلو من اللحم المفروم أو الدجاج.

كمية من السجق المتقطعة إلي شرائح.

كمية من الصلصة الجاهزة.

كمية من البيض.

طريقة تحضير البيتزا في المنزل