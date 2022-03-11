نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لعمل البيتزا مثل الجاهزة في المقال التالي
طريقة عمل البيتزا، نقدم في هذه المقالة الكثير من الطرق التي لا تأخذ وقت أو مجهود، ويوجد أشخاص تحب أن تعملها باللحم المفروم، ويوجد أشخاص تحب أن تعملها بالدجاج، وهي لا تكون مكلفة تماما، ويعتبر البيتزا من الأكلات المقبول عليها من الأشخاص والأطفال ويمكن تناولها كوجبة للعشاء أو الفطار أو للغداء، ولأنها من الأكلات المختلفة والمقبول عليها، سوف نوفر لكم افضل طريقة لعملها في المنازل بأسهل الخطوات، وتكون بنفس نتيجة المطاعم، وتقدم بأحسن وأفضل شكل ممكن.
أسهل طريقة لعمل البيتزا
المكونات:
- اثنان كيلو من الدقيق أو حسب الرغبة.
- كوب من الزيت النباتي.
- معلقتين صغيرين من الخميرة.
- معلقة صغيرة من السكر.
- معلقتين من الملح حسب التذوق.
- كوبين من الماء الفاتر.
- كوب صغير من اللبن.
- نصف كيلو من الطماطم المقطعة.
- نصف كيلو من الفلفل الرومي الألوان.
- ربع كيلو من اللحم المفروم أو الدجاج.
- كمية من السجق المتقطعة إلي شرائح.
- كمية من الصلصة الجاهزة.
- كمية من البيض.
طريقة تحضير البيتزا في المنزل
- تحضير إناء كبير فارغ.
- نقوم بإضافة اثنان كيلو من الدقيق.
- إضافة كوب واحد من زيت نباتي.
- إضافة معلقتين صغيرين من الخميرة.
- إضافة معلقتين صغيرة جداً من السكر.
- إضافة معلقتين من الملح حسب التذوق.
- إضافة كوبين من الماء الفاتر.
- إضافة كوب صغير من اللبن.
- نقوم بعجن المكونات مع بعضها جيداً حتى تتجانس.
- نقوم بتغطية الإناء جيداً.
- نترك الإناء لمدة كبيرة حتي يتخمر.
- نقوم بتحضير الطماطم نقوم بتقطيع الطماطم الي مكعبات صغيرة.
- تقطيع الفلفل الرومي الألوان إلي مكعبات صغيرة.
- تقطيع كمية من السجق إلي شرائح.
- نقوم بإضافة هذه المكونات في الطماطم.
- نقوم بإضافة كمية من البيض المقصور.
- نقلب المكونات جيداً مع بعضها.
- وبعد انتهاء المدة المحددة للعجين، تحضير صينية كبيرة.
- نقوم بإضافة جزء من العجين في الصينية، ثم نقوم بفرد العجين جيداً.
- نقوم بإضافة كمية صغيرة من الصلصة الجاهزة علي العجين في الصينية، بإضافة الخضروات فوق العجينة.
- نقوم بتشكيل اللحم المفروم إلي كور صغيرة ونقوم بإضافة اللحم المفروم فوق الصينية، ثم إضافة الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة حتي تنضج.
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