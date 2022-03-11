20,000 ريال تمويل شخصي بأقساط ميسرة بموافقة فورية بدون كفيل وبلا رسوم

يمكن الآن الحصول على مبلغ 20,000 ريال من خلال التمويل الأصغر التابع إلى شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية ويحتاج هذا التمويل توفير كافة الشروط والضوابط اللازمة ومنها أن يكون المتقدم عمره يبدأ من 22 سنه حتى 60 سنه ويسمح بأكثر من ذلك السن إذا كان المتقدم يعمل في القطاع العسكري حتى سن التقاعد بالقطاع كما يمتاز التمويل بالتقسيط الميسر الشهري لمدة ثلاثة سنوات على الأكثر بموافقة شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية كما يتم التقديم عبر الإنترنت للحصول على تمويل نقدي بدون كفيل وبلا رسوم إدارية إضافية بفترة سداد مرنة لمدة 3 سنوات لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية الآن.

كافة الشروط التي يحتاجها تمويل شركة اليسر في السعودية

يحتاج التمويل الأصغر لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة توفير بعض الشروط ومن أهمها أن يكون المتقدم يبلغ من العمر 22 سنه فأكثر من ذلك الحد المسموح بيه توفير دخل ثابت شهري يبدأ من 5000 ريال وغيرها من الشروط التي لابد من توافرها قبل التقديم الإلكتروني على التمويل الأصغر لدى شركة اليسر كالتالي بكل التفاصيل الجديدة:

يحتاج تمويل شركة اليسر توفير فترة عمل مناسبة للعاملين السعوديين والمقيمين من الجنسيات الأخرى بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يجب توفير دخل ثابت شهري يبدأ من 5 آلاف ريال سعودي للموافقة على طلب التمويل لدى شركة اليسر.

يجب توفير عمر مناسب عند التقديم الإلكتروني يتراوح من 22 عام حتى 60 عام.

القطاع العسكري يمنح لهم التمويل حتى سن التقاعد العسكري في المملكة العربية السعودية.

التمويل الأصغر حتى 10 ألف ريال سعودي بدون موافقة الكفيل الغارم للمقيمين فقط أما السعودي بدون كفيل حتى 20 ألف ريال.

كذلك التمويل يحتاج توفير جميع الضمانات والشروط الواجبة للحصول على التمويل الأصغر بالشركة

كافة المزايا التمويلية المتاحة لدى شركة اليسر