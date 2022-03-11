عاجل- قرار روسى جديد بشأن حظر الطيران

جدة - نرمين السيد - وذكرت الهيئة بحسب وكالة الأنباء الروسية (تاس)، اليوم - أنه "تم تمديد نظام الحظر المؤقت على الرحلات الجوية إلى مطارات جنوب ووسط روسيا حتى يوم العشرين مارس 2022".
وأضافت، أن الطيران محظور مؤقتا إلى مطارات أنابا، بيلجورود، بريانسك، فورونيج، جيلينجيك، كراسنودار، كورسك، ليبيتسك، روستوف على الدون، سيمفيروبول وإليستا.
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