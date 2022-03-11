عاجل- من الشرق الأوسط.. روسيا تكشف عن متطوعين للقتال فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - كشف وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، اليوم الجمعة، عن أن 16 ألف متطوع من الشرق الأوسط طلبوا من الحكومة الروسية السماح لهم بالوصول إلى دونباس، بغية المشاركة فى القتال ضد قوات الحكومة الأوكرانية، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، نقلاً عن شبكة "روسيا اليوم"، منذ قليل.





وبحسب الشبكة الروسية، خاطب شويجو الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، خلال اجتماع للأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسى، اليوم الجمعة، قائلاً: "نتلقى أعدادا هائلة من الطلبات من المتطوعين من دول مختلفة يرغبون فى التوجه إلى جمهوريتى دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، بغية المشاركة فى ما يعتبرونه حركة تحرير، ومعظمهم من دول الشرق الأوسط، حيث تجاوز عدد الطلبات عتبة الـ16 ألفا".

وتابع: "فى هذه المسألة نعتبر من الصحيح الرد إيجابًا على هذه الطلبات، خاصة وأنها تأتى ليس لاعتبارات مالية بل بسبب الرغبة الحقيقية من قبل هؤلاء الناس، ونعرف الكثيرين منهم، وهم سبق أن ساعدونا فى الحرب ضد "داعش" فى أصعب فترة، خلال السنوات العشر الماضية".

من جانبه، رد الرئيس بوتين على وزير الدفاع الروسى، قائلاً إن "الممولين الغربيين للنظام الأوكرانى لا يخفون عملهم على جمع مرتزقة من مختلف أرجاء العالم ونقلهم إلى أوكرانيا"، محملاً إياهم المسؤولية عن "التجاهل التام لكافة أعراف القانون الدولى".

وأضاف بوتين: "لذلك عندما ترون أن هناك أشخاصًا يرغبون فى التوجه إلى دونباس لمساعدة سكانها، وذلك ليس من أجل المال، فيجب الرد إيجابًا ومساعدتهم فى الذهاب إلى منطقة القتال".