لاجئو أوكرانيا.. 200 ألف "زيادة" في 24 ساعة

قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، إن أكثر من 2.5 مليون شخص فروا من أوكرانيا حتى الحادي عشر من مارس الجاري.

ويعني هذا الرقم، أن هناك زيادة بحوالي 200 ألف لاجئ عن الرقم الوارد في تقرير المنظمة الصادر في العاشر من مارس، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وعلى نحو منفصل، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الجمعة، إن ما لا يقل عن 1.85 مليون شخص نزحوا داخل أوكرانيا.

يأتي هذا بعد يوم من تغريدة نشرها مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، على تويتر، قال فيها: "وصل تدفق اللاجئين من أوكرانيا إلى مليوني شخص... مليونان!!".

تأتي الإحصاءات الجديدة بينما بدأت محاولة جديدة لإجلاء المدنيين على طول الممرات الآمنة، الثلاثاء. وكان ممر سومي شرقي أوكرانيا واحدا من 5 ممرات آمنة وعد الروس بإقامتها لإتاحة الفرصة للمدنيين للفرار من الهجوم الروسي.

ومارست مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، ضغوطا من أجل السماح لجميع المدنيين العالقين وسط القتال في أوكرانيا بالمغادرة بأمان.

من جانبه، كان عمدة العاصمة الأوكرانية، فيتالي كليتشكو، قد أكد أن حوالي مليوني شخص غادروا المدينة، ويمثل هذا العدد نحو نصف سكان منطقة العاصمة، مضيفا أن كييف "تحولت إلى حصن في الوقت الحالي".