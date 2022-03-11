نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان “نِزلت” تسعيرة البنزين الجديدة فى السعوديه | | أسعار البنزين في السعوديه لشهر مارس 2022 حسب شركة أرامكو في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسعيرة البنزين الجديدة فى السعوديه، ينتظر الملايين من الأشخاص في جميع أنحاء المملكة الإعلان عن تسعيرة البنزين الجديدة فى السعوديه الخاصة بشهر مارس من عام 2022، وذلك حيث من المقرر أن تقوم الشركة المسؤولة عن الإعلان عن جميع أسعار البنزين ومشتقاته في المملكة العربية السعودية في يوم العاشر من كل شهر ميلادي جديد حيث تقوم الشركة بمراجعة الأسعار الجديدة في كل شهر وبناءً على عدة عوامل والتي من أهمها الأسعار العالمية للبنزين في الأسواق العالمية للنفط وبناءًا على الأحوال الاقتصادية التي تمر بها المملكة، ونتابع معكم في السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع ثقفني الإخباري كل التفاصيل الخاصة بالأسعار الجديدة.

تسعيرة البنزين الجديدة فى السعوديه

ما زالت جميع محطات الوقود في المملكة العربية السعودية تعمل من خلال تسعيرة البنزين الجديدة فى السعوديه الخاصة بشهر فبراير الماضي من عام 2022 في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وذلك حتى تقوم شركة Aramco بالإعلان عن الأسعار الخاصة بالبنزين ومشتقاته في شهر مارس الجاري من عام 2022، والأسعار التي يتم العمل بها هي:-

سعر اللتر الواحد من الديزل سجل حوالي 0.63 ريال سعودي.

وسعر اللتر الواحد من البنزين 95 سجل نحو 2.33 ريال سعودي.

فيما سجل سعر اللتر الواحد من الكيروسين سجل حوالي 0.70 ريال سعودي.

أما عن سعر اللتر الواحد من البنزين 91 فسجل نحو 2.18 ريال سعودي.

وسعر اللتر الواحد من غاز البترول المسال سجل حوالي 0.75 ريال سعودي.

كم تسعيرة البنزين الجديدة فى السعوديه لشهر مارس

يرغب الجميع الآن في التعرف على تسعيرة البنزين الجديدة فى السعوديه الخاصة بشهر مارس لعام 2022 والتي لم يتم حتى الآن الإعلان عنها من جانب شركة أرامكو السعودية حيث من المقرر أن يتم إعلانها الساعة العاشرة مساءً من اليوم الخميس الموافق 10 مارس 2022 ليتم العمل بها في محطات الوقود بداية من يوم الجمعة الموافق 11 مارس 2022.