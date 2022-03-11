الكنيست الإسرائيلى يقر قانونًا لمنع لم شمل الفلسطينيين

جدة - نرمين السيد - أقر الكنيست الإسرائيلى، أمس الخميس، قانونًا يمنع منح الجنسية للفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، المتزوجين من مواطنين حصلوا على الجنسية الإسرائيلية، ما سيجبر آلاف الأسر الفلسطينية إما على الهجرة أو العيش منفصلين.





وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، فقد تم إقرار القانون المسمى بقانون المواطنة، قبل دخول الكنيست فى عطلة، بأغلبية 45 صوتاً مقابل 15 فى تصويت تجاوز خطوط الائتلاف الحاكم والمعارضة.

ويحل القانون محل أمر مؤقت أقر فى بادىء الأمر فى ذروة الانتفاضة الفلسطينية عام 2003، وكان يجدد سنويًا إلى أن انتهت مدة سريانه فى يوليو الماضى، عندما أخفق الكنيست فى تأمين الأغلبية البسيطة اللازمة لتمديده.

وقال بعض أعضاء الكنيست، إن القانون يستهدف منع حق العودة التدريجى للاجئين الفلسطينيين الذين أجبروا على مغادرة منازلهم أو فروا منها أثناء حرب عام 1948 وإنشاء دولة الاحتلال، فى حين تستعد إسرائيل لاستقبال آلاف اللاجئين الأوكرانيين.

ويؤكد المعارضون للقانون، أنه يمثل تمييزاً ضد الأقلية العربية فى إسرائيل التى يصل تعدادها إلى 21% من السكان، وهم فلسطينيون فى الأصل لكنهم إسرائيليون بالمواطنة، وذلك بحرمانهم من منح حقوق الجنسية والإقامة الدائمة لأزواجهم الفلسطينيين.