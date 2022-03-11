زعيم كوريا الشمالية يتفقد موقع إطلاق القمر الصناعى

جدة - نرمين السيد - زار رئيس كوريا الشمالية، كيم جونغ-أون، موقع إطلاق القمر الصناعى فى البحر الغربى، وهو الموقع المجهز لإطلاق صاروخ طويل المدى قابل لتحويله الى صاروخ بالستى عابر للقارات، حيث أمر بإعادة إعمار المنشآت لإطلاق قمر صناعى.





ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، فإن هذا التحرك يشير إلى أن كوريا الشمالية تستعد لإطلاق صاروخ بالستى عابر للقارات بحجة غرض الاستطلاع. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الجمعة: "تفقد الزعيم كيم جونغ-أون موقع إطلاق القمر الصناعى فى البحر الغربى، حيث اطلع على أماكن عدة فى موقع إطلاق القمر الصناعى فى البحر الغربى، واستعرض خطة لإعادة إعمار وتحديد موقع إطلاق القمر الصناعى، واعتمد السبل الملموسة لتنفيذها". وبحسب الوكالة الكورية الشمالية، فإن "كيم عرض مهمة لبناء وتحديث وتوسعة الموقع، ليتمكن من إطلاق مختلف الصواريخ للنقل ولأغراض مختلفة، على رأسها الاستطلاع العسكرى، بعد تقييم الوضع الحالى لموقع إطلاق القمر الصناعى فى البحر الغربى. كما أمر كيم مسؤولى الموقع بإعادة إعمار وتوسعة منطقة الإطلاق ومنشآت تركيب الصاروخ، واختباره لتكون جاهزة لإطلاق صاروخ نقل ضخم. ويقع موقع إطلاق القمر الصناعى فى البحر الغربى فى حى دونج تشانج ببلدة تشيولسان فى إقليم بيونج آن الشمالى، وهو عبارة عن منشأة مجهزة بمنصة إطلاق حديثة لإطلاق صاروخ طويل المدى، ومجهز بسكة حديدية لنقل الصاروخ.

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