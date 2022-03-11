بوتن يأمر بتسهيل وصول "المتطوعين" للقتال في أوكرانيا

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، يوم الجمعة، للترحيب بالمتطوعين الذين يريدون قتال القوات الأوكرانية، ومساعدتهم على الوصول للجبهات.

ووافق بوتن في اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن القومي على مقترح بتزويد قوات لوغانسك ودونيتسك بأنظمة دفاع جوي وأخرى مضادة للدبابات.

وأمر الرئيس الروسي وزارة الدفاع بدراسة مخطط لتعزيز الجبهة والحدود الغربية في مواجهة تحركات حلف شمال الأطلسي.

وشدد بوتن على ضرورة تسهيل إمكانية وصول المتطوعين الراغبين في القتال بأوكرانيا من دول الشرق الأوسط والأقصى.

وردا على طلب بوتن، أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن 16 ألف متطوع من الشرق الأوسط جاهزون للقتال إلى جانب الانفصاليين في أوكرانيا.

وعن سير العمليات العسكرية في أوكرانيا، قال شويغو إنها "تسير وفق الخطة المرسومة".