شروط تركيب عداد كهرباء ورسوم تركيب العداد في السعودية

شروط تركيب عداد كهرباء وفقا لما حددته الشركة السعودية للكهرباء للاستفادة من توصيل الكهرباء على حسب كمية الأمبير المطلوبة، كما ان الشركة قد فرضت رسوم على التركيب على حسب حج العداد ويجب تقديم المستندات التي تثبت باحقيتة في توصيل الكهرباء والتقديم على ذلك عبر الموقع الالكتروانى للشركة، كما ان الشركة تعمل على نقل الكهرباء و تشغيل منظومة الكهرباء والتحكم فيها وصيانتها وتأجير سعة خطوط شبكة النقل، وتعمل على مشروع العدادات الذكية التي تقدم منظومة آلية من القراءة وحتى الفوترة، وتتيح للمشترك مراقبة استهلاكه، والحصول على معلومات تفصيلية لتساعده على تعديل نمطه الاستهلاكي، كما يمكن إبقاء العداد لدى المالك سواء في مكانه أو نقله إلى مكان آخر في العقار نفسه عند البناء او الترميم أو شرط أن يلتزم المالك بالمحافظة على معدات الشركة.

شروط تركيب عداد كهرباء

الحصول على شهادة التنسيق ويتم الحصول عليها قبل استخراج رخصة البناء وهي توضح عدد الوحدات ومقاس الكابلات. تقديم نسخة من بيان بمساحة الوحدة السكنية ويكون صادرًا من البلدية وحاملًا توقيعها. تقديم طلب إيصال الخدمة الكهربائية وذلك بالنسبة للمنشآت السكنية والتجارية فيمكن قبول طلب إيصال الخدمة عبر منصة بلدي. تجهيز مكان تركيب العداد طبقا للاشتراطات الفنية للشركة بما فيها إخراج الكابلات طبقًا للمقاسات التي تم اعتمادها. تقديم طلبات الإضافة وهى توصيل الخدمة الكهربائية للمسطحات الإنشائية الحاصلة على ترخيص من البلدية كوحدة مستقلة. إرفاق طلب التجزئة من أجل تقسيم القدرة الكهربائية الحالية التي تم تخصيصها لوحدة سكنية أو تجارية على عدة وحدات سكنيه. طلب تقوية عن زيادة القدرة الكهربائية المخصصة لوحدة قائمة نتيجة لزيادة الأحمال الفعلية للمنشأة. طلبات تجميع الأحمال التي تتطلب تلك الخدمة تصفية العدادات مع موافقة مالك الوحدة إذا كان طالب الخدمة مستثمر أو مستأجر.

رسوم تركيب عداد الكهرباء في السعودية