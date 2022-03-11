خطوات الاستعلام عن بلاغ هروب برقم الإقامة وشروط الاستعلام

خطوات الاستعلام عن بلاغ هروب برقم الإقامة من أهم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المملكة العربية السعودية للمواطنين فبدلاً من الذهاب إلى وزارة الداخلية تم توفير الوقت والجهد من خلال منصات إلكترونية مثل منصة أبشر، ومنصة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وموقع وزارة الداخلية، حيث تعمل وزارة الموارد البشرية السعودية جاهدة على إتاحة الأمن والسلام بين المواطنين، كما تقدم العديد من الخدمات عبر منصة الخدمات الإلكترونية المتعلقة بها، ومن بين الخدمات التي تقدمها الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية الاستعلام عن بلاغ وافد هارب وسوف نتعرف في مقالنا هذا عن أهمية وشروط تقديم بلاغ هروب الوافد وكيفية الاستعلام على المنصات الإلكترونية.

الاستعلام عن بلاغ هروب برقم الإقامة

بوجود رقم الإقامة فقط يتم معرفة جميع التفاصيل عن بلاغات الهروب كما شرنا في مقال سابق أيضا عن كيفية إلغاء بلاغ الهروب بالسعودية، وذلك يتم بكل سهولة، كما يذكر إنه على كل وافد داخل المملكة العربية السعودية أن يستعلم ويتأكد من مدى صلاحية إقامته، وعدم وضعه أيضاً في سجلات الهاربين، وذلك لأن المملكة تحاسب كل شخص ليس معه إقامة شرعية قانونية وكل من خالف القوانين، وهذه هي خطوات الاستعلام عن بلاغ هروب برقم الإقامة:

قم بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية.

قم بالضغط فوق الخدمات الإلكترونية.

الآن اختر خدمات الوافدين.

قم باختيار الاستعلام عن عامل وافد.

قم بإدخال رقم إقامة العامل الوافد أو رقم الجواز أو رقم الحدود وتسجيل بعض البيانات الأخرى.

بعد تسجيل جميع البيانات قم بالضغط على عرض وسوف تظهر لك جميع المعلومات المتعلقة بالعامل الوافد.

شروط الاستعلام وتقديم البلاغ

قبل البدء في تقديم بلاغ عن العامل الهارب يجب أن تتوافر بعض الشروط فما هي تلك الشروط؟

يجب أن يكون الشخص المقدم ضده بلاغ الهروب لديه إقامة سارية حتى الآن. يشترط عدم حصول العامل الهارب على تأشيرة خروج نهائية. يجب تقديم البلاغ مرة واحدة فقط إذا كان ضد نفس العامل الهارب.

الجدير بذكر أن كل مواطن سعودي يستطيع عامل بتقديم بلاغ هروب إذا كان يعمل أحدهم في منزله أو في مكان عمله، وبموجب هذا البلاغ تقوم وزارة الداخلية من منع العامل الهارب من تأدية أي نشاطات عمل أخرى ولا يستطيع أحد أخر أن يكفله للعمل مرة أخرى، كما يمنع العامل الهارب من خدمة تجديد الإقامة أو الحصول على رخصة قيادة وتجديدها.