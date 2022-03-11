نتائج الطلاب بنظام نور برقم الهوية 1443ه‍ وخطوات الإستعلام عن النتائج

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نتائج الطلاب بنظام نور برقم الهوية هو ما ازداد عليه عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، و ذلك بعد أن أنهى الطلاب بالمملكة العربية السعودية اختبارات الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق العاشر من شهر مارس 2022م، و عقب إعلان وزارة التربية والتعليم السعودية عن ظهور نتائج الاختبارات للطلاب عبر نظام نور الإلكتروني برقم الهوية أو من خلال تطبيق توكلنا وذلك بجميع الإدارات التعليمية بالمملكة، وتبدأ النتائج بالظهور للطلاب بجميع المراحل التعليمية ( ابتدائي، متوسط، و ثانوي ) عبر نظام نور الإلكتروني عقب الانتهاء من تصحيح الاختبارات والقيام برصد ومراجعة النتائج، تستمر اجازة الفصل الدراسي الثاني لمدة عشرة أيام على أن يبدأ الفصل الدراسي الثالث في 17 من شعبان الموافق ليوم الأحد 20 مارس 2022م، وسوف تكون العودة للمدارس حضوريًا و ذلك بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية بالمملكة.
نتائج الطلاب عبر نظام نور الإلكتروني 2022م مع توضيح خطوات الإستعلام
لمعرفة نتائج اختبارات الطلاب بجميع المراحل بالمملكة من خلال نظام نور الإلكتروني يجب اتباع الخطوات التالي:
- الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لنظام نور التعليمي.
- تسجيل بيانات الدخول إلى الموقع مثل اسم المستخدم وكلمة المرور، أو يقوم ولى الأمر الدخول الى الموقع وكتابة اسم الطالب وكلمة المرور الخاصة به.
- كتابة رمز التحقق الموجود بالشاشة بشكل صحيح في الخانة المخصصة له.
- اختيار المرحلة الدراسية المراد معرفة النتيجة لها والضغط على كلمة عرض النتيجة.
- مراجعة البيانات التي تم تسجيلها للتأكد من صحتها.
- تبدأ في الظهور نتائج جميع المواد بشكل تفصيلي.
- يمكن طباعة النتائج.
خطوات إستعادة كلمة السر بنظام نور الإلكتروني في حالة فقدانها
لابد من تسجيل كلمة المرور الخاصة بالطالب أو ولى الأمر للدخول على نظام نور الإلكتروني برقم الهوية للاستعلام عن النتائج، لذلك يجب اتباع الخطوات التالية للحصول على كلمة السر في حالة فقدانها.
- الدخول على الموقع الرسمي لنظام نور التعليمي.
- الضغط على كلمة هل نسيت كلمة المرور أو اسم المستخدم.
- يتم كتابة رقم الهوية الوطنية ورمز التحقق الظاهر بالشاشة ثم الضغط على كلمة التالي.
- كتابة البريد الإلكتروني الذي تم تسجيله بالنظام والضغط على إرسال.
- فتح الرسائل الواردة بالبريد الإلكتروني والضغط على الرابط الذي تم إرساله من نظام نور لإستعادة كلمة المرور.
يعد نظام نور من أهم طرق التعليم الإلكتروني الحديث، فهو نظام تابع لوزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية ومسئول عن تقديم كافة الخدمات الإلكترونية للطلبة والطالبات والمعلمين وأولياء الأمور، وذلك للمراحل الدراسية المختلفة، وهو يوفر الكثير من الوقت والمجهود وأداة جيدة للتعامل عن بعد خاصة بعد انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
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