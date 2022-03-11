نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم تركيب عداد كهرباء في السعودية والشروط المطلوبة والوقت المستغرق للتركيب في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسوم تركيب عداد كهرباء في السعودية هي من الأسئلة المتداولة بين الكثير من الأشخاص في المملكة، فمن منا لا يقوم ببناء مبنى جديد؟ من منا لا يقوم بفتح مشروع جديد؟ ولذلك يبحث دائماً جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية عن طرق تركيب عداد كهربي جديد والبحث عن شروط تقديم الطلب لشركة الكهرباء وكم هي الرسوم، ففي إطار حرص شركة الكهرباء السعودية على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين علي حد سواء؛ أعلنت الشركة عن توقيع عقود مع كلا من شركة موبايلي وشركة الفنار للإنشاءات، وذلك لتركيب العدادات الإلكترونية الذكية والتي يبلغ عددها 10 ملايين عداد لجميع المشتركين في المملكة ولذلك سوف نتعرف على جميع تفاصيل تركيب عداد كهربي في المملكة من خلال السطور التالية والتي سوف نرصد لكم كافة الأشياء المتعلقة بهذا الأمر.

شروط تركيب عداد كهرباء في السعودية

قبل تقديم الطلب إلى شركة الكهرباء لتركيب عداد كهرباء أن تتأكد من توافر جميع الشروط المتعلقة بالمبنى وما إلى ذلك واليكم الشروط كالتالي:

يجب أن ينفذ صاحب المبنى العزل الحراري طبقاً للشروط والأحكام المقدمة من شركة الكهرباء.

يجب أن يكون المبنى به شروط السلام والأمان.

يشترط تقديم رخصة البناء مع التعهد بتنفيذ العزل الحراري.

يجب تقديم شهادة تنسيق للمباني وتلك يتم استخراجها من الشركة بعد إخراج رخصة البناء.

إن لم يوجد شهادة تنسيق فقدم صورة من رخصة بناء المبنى.

إذا كان المبنى غير سليم يجب أن يتم تقديم خطاب موافقة من قبل وزارة الإسكان.

يشترط تحديد مكان لعداد الكهرباء والكابلات طبقاً لشروط شركة الكهرباء.

إذا كان المبنى صناعي فيجب استلام طلب.

خطوات تقديم طلب تركيب عداد كهرباء

قم بإتباع الخطوات القادمة لمعرفة كيفية الحصول على طلب تركيب عداد كهرباء في المملكة:

يجب الدخول على الموقع الرسمي لشركة الكهرباء السعودية. قم بالضغط على تسجيل الدخول إذا كنت تمتلك حساباً بالفعل. إذا كنت لا تمتلك حساباً على موقع الشركة قم بإنشاء حساب بالنقر فوق تسجيل حساب. بعد فتح الصفحة الرئيسية للموقع قم بالنقر فوق خدمات المشتركين. قم بإدخال الاسم وكلمة السر الخاصة بك، ثم الفقر فوق دخول. النقر فوق خدمات إيصال الخدمة الكهربائية. قم بملء جميع البيانات المطلوبة أمامك بدقة. يجب عليك قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها. قم بمراجعة بياناتك مرة أخرى. بعد المراجعة انقر فوق إرسال الطلب.

رسوم تركيب عداد كهرباء في السعودية

تختلف رسوم تركيب عداد كهرباء طبقاً لاختلاف نوع المبنى تجاري أو صناعي أو سكني، كما تختلف تبعاً لاختلاف نوع الجهد المطلوب ومساحة المبنى ولذلك قامت شركة الكهرباء في السعودية بعمل آلة حاسبة تحسب رسوم تركيب عداد الكهرباء، إليكم خطوات الوصول إلى حاسبة رسوم العداد الكهربي كالتالي:

الدخول على الموقع الرسمي لشركة الكهرباء السعودية.

اختيار خدمة التعريفة ورسوم الدفع.

قم بالذهاب إلى قائمة الخدمات والنقر فوق حاسبني.

اختر الجهد المتوفر للخدمة.

قم بتحديد نوع نشاط المبنى سكني أو تجاري أو صناعي.

يجب إضافة بيانات عدد ومساحة كل الوحدات.

قم بالضغط فوق حساب الرسوم مقابل إيصال.

والآن أنت جاهز لمعرفة كل التكاليف الخاصة بغداد الكهرباء.

أسعار عداد كهرباء الجهد الجديدة في السعودية

إذا كان العداد 200 أمبير وجهك كهربي 76.2 فولت يكون سعره 11430 ريال سعودي.

لو كان العداد 100 أمبير وجهد كهربي 69 فولت وقياس 400/320 يكون تكلفته 10.350 ريال سعودي.

عداد يصل شدة تياره 70 أمبير وجهك إلى 48.3 فولت وقياس 230/400 يصل سعره إلى 4589 ريال سعودي.

العداد شدة تياره 60 أمبير وجهد الكهربي 34.5 فولت بمقياس 230/400 تكون تكلفته 3278 ريال سعودي.

الوقت المستغرق لتركيب العداد بعد السداد

قامت شركة الكهرباء في المملكة بتنويه عن مدة تركيب العداد وهي أسبوع كامل بعد سداد المبلغ، ولكن وضحت الشركة أيضاً أنه من الممكن أن يستغرق أكثر من 7 أيام، وقد تختلف بعض المناطق تم الأخرى فقد تصل إلى 15 أو 20 يوم، وقد قامت الشركة السعودية بإطلاق تطبيق كهرباء الجديد يتيح للمستهلك معرفة كافة تفاصيل استهلاكه من الكهرباء.