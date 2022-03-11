عاجل- إجراء روسى جديد بشأن قيود كورونا والرحلات الجوية لـ8 دول

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الطيران الروسية اليوم الجمعة، رفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية إلى 7 من بلدان رابطة الدول المستقلة وإيران على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





وذكرت الهيئة - فى بيان لها بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الروسية (تاس) - أنه "وفقا لقرار الحكومة الروسية، تم رفع القيود المفروضة فى السابق على خلفية انتشار فيروس كورونا على الطيران المنتظم وغير المنتظم إلى أذربيجان وأرمينيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان وإيران". وأضاف البيان أن تنفيذ الرحلات سيتم على أساس المعاملة بالمثل على أساس أحكام الاتفاقات الثنائية بين الحكومات بشأن الحركة الجوية والاتفاقيات المنفصلة بين سلطات الطيران.

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