عاجل.. روسيا تكشف حصيلة الأهداف المدمرة فى أوكرانيا منذ بداية الحرب

جدة - نرمين السيد - كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن حصيلة الأهداف المدمرة فى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية فى 24 فبراير الماضى، والتى استخدم فيها الجيش الروسى أسلحة عالية الدقة.





وحسبما نقلت "روسيا اليوم"، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها استهدفت عددًا من المنشآت العسكرية الأوكرانية بأسلحة عالية الدقة، حيث بلغ إجمالى الأهداف المدمرة 3213 منذ بدء العملية.

وقال بيان للمتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، إن ضربات اليوم أدت اليوم الجمعة، إلى تعطيل مطارين عسكريين فى لوتسك وإفانو-فرانكوفسك بغرب أوكرانيا.

وأضاف أن الطيران المقاتل والدفاعات الجوية التابعة للقوات البرية للجيش الروسى أسقطت 3 مروحيات، و8 مسيرات أوكرانية، بينها 5 من طراز "بيرقدار تى بى-2"، خلال اليوم الماضى.

كما أشار كوناشينكوف إلى أن ضربات الطيران العملياتى والتكتيكى، وطيران الجيش، أصابت 107 أهداف للقوات المسلحة الأوكرانية، بينها 6 مراكز قيادة وتحكم ومراكز اتصالات، و14 مستودع ذخيرة ووقود ومواد تشحيم، و11 موقع تمركز للمعدات العسكرية.