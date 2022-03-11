خطوات استخراج نتائج الطلاب نظام نور برقم الهوية Noorresults 1443 تسجيل الدخول

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عمر شويل - جدة ننشر خطوات استخراج نتائج الطلاب من نظام نور لنتائج الطلاب المركزي 1443 noorresults لحين تفعيل رابط نظام نور برقم الهوية فقط ورمز التحقق من جانب وزارة التعليم عام لاستخراج شهادات الطلاب بالسجل المدني وبدون رقم سري، حيث ينتظر المستفيدين من خدمات نظام نور للنتائج التعليمية تفعيل وإطلاق رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط لما يتميز به من سهولة في استخراج النتائج للطلاب بالفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري، فبعد الانتهاء من رصد الدرجات صحيحاً وتدقيق البيانات ومراجعتها في نظام نور للنتائج، فيتم طباعة المسودات ومراجعتها ثم حفظها في إدارة المدرسة بعد ختمها والتوقيع عليها من قبل قائد المدرسة، ثم يتم إغلاق رصد الدرجات في نظام نور 1443، ثم استخراج كشوف الطلاب المُكملين، ثم إعطاء الطالب إشعاراً بمواد الإكمال وموعد الاختبار الخاص بالدور الثاني، ثم إعلان نتائج الطلاب وتسليم كشوف الدرجات.

خطوات استخراج نتائج الطلاب نظام نور 1443

تم الإعلان من جانب المدارس التي أنهت الإجراءات الخاصة برصد الدرجات والتأكد من مطابقتها للدرجات الموجودة على منصة مدرستي التعليمية، ومن ثم رفعها على نظام نور لنتائج الطلاب عن اعتمادها لنتائج الطلاب الفصل الدراسي الثاني بالمرحلة الابتدائية الصفين الأول والثاني الابتدائي للعام الدراسي 1443.

وينتظر في الوقت الحالي أولياء الأمور وطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية الصفوف العليا من الثالث وحتى السادس الابتدائي إطلاق نتائج الطلاب، حيث من المقرر أن يتم نشر النتائج عبر نظام نور للنتائج خلال ساعات قليلة من الآن، وفور رفع النتائج على نظام نور لنتائج الطلاب المركزي، يستطع الطالب أو ولي الأمر الاستعلام عن شهادات الابتدائي والمتوسط والثانوي بشكل يسير.

تحديث: أعلنت كافة المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية اليوم الخميس بتاريخ السابع من شهر شعبان الجاري عن إتاحة الاستعلام عن نتائج الطلاب الفصل الدراسي الثاني بعد أن تم الانتهاء من أعمال الاختبارات ورصد الدرجات وتدقيقها من قبل المدارس، حيث تم اعتماد النتائج النهائية لاختبارات الفصل الثاني من جانب مدراء المدارس ليتمكن أولياء الأمور والطلاب من استخراج الشهادات من نظام نور 1443 من خلال اتباع الرابط المرفق بالأسفل أو من خلال تطبيق توكلنا.

كيف أطلع شهادتي في نظام نور لنتائج الطلاب

بعد طول انتظار وترقب كبير من جانب أولياء الأمور والطلاب من أجل تفعيل نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق فقط الجديد من وزارة التعليم عام، فلم يتم تفعيل نظام نور بالهوية الوطنية أو بالسجل المدني حتى الآن، ولكن أتاحت وزارة التعليم إمكانية استخراج شهادات الطلاب في نظام نور عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد الإلكترونية بواسطة إدخال وتعبئة بيانات حساب أبشر للمستخدم، وتمر عملية استخراج الشهادات من نظام نور للشهادات بالمراحل التالية:

دخول نظام نور لنتائج الطلاب الرسمي. النقر على رابط بوابة النفاذ الوطني الموحد. تعبئة بيانات المستخدم (اسم المستخدم – كلمة المرور) لحساب أبشر. تعبئة كلمة المرور المؤقتة التي سيتم إرسالها على الجوال المسجل لدى أبشر. سيتم التحقق والتأكد من السياسات، ثم التحويل التلقائي لنظام نور لاستخراج الشهادات.

وسيتم عرض الصفحة الشخصية للمستخدم التي يمكن من خلالها استخراج شهادات طلاب الثانوية والمتوسطة والابتدائية وفق طريقة استخراج النتائج من نظام نور الموضحة بالمقال، ومن يرغب في الإطلاع على خطوات استخراج نتائج نظام نور عن طريق بوابة النفاذ الوطني الموحد الإلكترونية، يمكنه ذلك من خلال متابعة الفيديو التوضيحي التالي:

رابط استخراج نتائج الطلاب نظام نور برقم الهوية 1443

يتم البحث حالياً عن رابط نظام نور برقم الهوية فقط ورمز التحقق لاستخراج نتائج الطلاب برقم الهوية، ويجب العلم أنه لن يتم تفعيل رابط موقع نور بالهوية فقط من جانب وزارة التعليم عام، وسيتم رفع نتائج الطلاب في نظام نور للنتائج الذي يتم الدخول إليه من خلال تعبئة بيانات ولي الأمر الشخصية وهي اسم المستخدم وكلمة السر ورمز التحقق المستلمة من المدرسة.

وقد تم الإعلان من جانب المدارس الابتدائية بالمملكة اليوم عن إطلاق شهادات الطلاب والطالبات الفصل الثاني للعام الدراسي الجاري، حيث يمكنكم الاستعلام من خلال اتباع طريقة استعلام نتائج نظام نور الموضحة من خلال المقال عن طريق اتباع رابط نظام نور لنتائج الطلاب الرسمي المرفق بالتالي:

رابط نظام نور ولي الأمر (noor.moe.gov.sa).

كيف أطلع نتيجة طالب في نظام نور

تتيح وزارة التعليم عام إمكانية الإطلاع على نتائج الطلاب من خلال الدخول إلى الحساب الشخصي في برنامج نور للنتائج 1443 عن طريق إدخال بيانات الدخول التي تتمثل في اسم المستخدم وكلمة المرور، ويجب العلم أن الوزارة لن تفعل رابط نظام نور برقم الهوية فقط ورمز التحقق لاستخراج الشهادات بالسجل المدني، فمن فقد بيانات الدخول يمكنه تسجيل الدخول من خلال النقر على رابط بوابة النفاذ الوطني الموحد.

ويمكنكم التعرف على خطوات استخراج نتائج الطلاب والطالبات أو طريقة الإطلاع على شهادات الطلاب وطباعتها من حساب الطالب أو ولي الأمر بمراحل التعليم عام الثلاث الابتدائية والمتوسطة والثانوية الفصل الثاني من خلال الدخول إلى نظام نور لنتائج الطلاب، ثم اتباع الخطوات الموضحة بالفيديو التالي:

كيفية استخراج نتائج الطلاب في نظام نور 1443

يتيح نظام نور لجميع المستفيدين من الخدمات التعليمية المقدمة من جانب برنامج نور التعليمي وخاصة ولي الأمر أو الطالب إمكانية استخراج النتائج لطلاب مراحل التعليم العام “الابتدائي – المتوسط – الثانوي”، حيث يمكن الإطلاع على نتيجة الطالب سواء كان (ناجح – مكمل – راسب) بشكل إلكتروني دون الحاجة للرجوع إلى المدرسة، ويمكنكم التعرف على خطوات استعراض النتائج من خلال الفيديو التالي:

طريقة استعلام نتائج الطلاب نتائج نظام نور 1443

تم الإعلان من جانب بعض المدارس بالمملكة العربية السعودية عن إطلاق نتائج الطلاب بالصفين الأول والثاني الابتدائي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1442هـ، وذلك بعد أن تم اعتماد درجات الطلاب ورفعها في نظام نور لنتائج الطلاب المركزي 1442هـ، حيث يمكنكم الآن الاستعلام عن شهادات الطلاب من خلال الدخول إلى حساب ولي الأمر في نظام نور 1442.

كما تم الإعلان من جانب المدارس الابتدائية عن انتهاء اختبارات اليوم الثاني من اختبارات الصفوف العليا بالمرحلة الابتدائية (من الصف الثالث الابتدائي وحتى السادس الابتدائي) للفصل الدراسي الثاني الذي يتم عبر منصة مدرستي التعليمية للتعليم عن بعد بنسبة حضور بلغت 100% للطلاب والطالبات دون وجود أي مشاكل أو صعوبات، ويمكنكم التعرف على تعليمات الاختبارات النهائية وإرشادات هامة للمذاكرة الجيدة من وزارة التعليم.

استخراج شهادات الطلاب من نظام نور

نظراً لإتاحة نظام نور المركزي باسم المستخدم وكلمة السر ورمز التحقق فقط، فهو الموقع التعليمي المتاح اليوم لاستخراج الشهادات منه، فقد قمنا بشرح خطوات استخراج شهادات الطلاب من نظام نور المركزي بطريقة يسيرة، كل ما تحتاج إليه فقط هو بياناتك الشخصية الخاصة بدخول النظام التعليمي، ويمكنكم التعرف على خطوات استخراج نتائج الطلاب من خلال التالي:

المرحلة الابتدائية: الدخول إلى نظام نور لولي الأمر > التقارير > قائمة تقارير الطلاب أو كشوف درجات أعمال السنة > إشعار بنتيجة الطالب > اختيار الفصل الدراسي الأول > ابحث.

الدخول إلى نظام نور لولي الأمر > التقارير > قائمة تقارير الطلاب أو كشوف درجات أعمال السنة > إشعار بنتيجة الطالب > اختيار الفصل الدراسي الأول > ابحث. المرحلة الابتدائية: يمكن استخراج نتائج الابتدائي أيضاً من خلال الضغط على أيقونة “إشعار بنتيجة الطالب > تحديد الفصل الدراسي الثاني > النقر على زر ابحث، وسيتم عرض شهادة الطالب، يمكنك طباعتها من موقع نور المركزي.

المرحلة المتوسطة > دخول موقع نور التعليمي > التقارير > كشوف الدرجات > إشعار بنتيجة الطالب > الفصل الدراسي الأول > ابحث.

> دخول موقع نور التعليمي > التقارير > كشوف الدرجات > إشعار بنتيجة الطالب > الفصل الدراسي الأول > ابحث. المرحلة الثانوية > دخول برنامج نور > التقارير > تقارير أخرى > الإشعار الفصلي والإشعار الأكاديمي، وسيتم تنزيل الشهادة الخاصة بك على الجهاز بعد النقر على “تنزيل”.

تقديرات المقررات في نظام نور

يمكنكم التعرف على تقديرات المقررات الدراسية والمعدلات الفصلية والتراكمية للطلاب، و معرفة رمز التقدير والدرجة أو المعدل من خلال الجدول التوضيحي التالي:

م التقدير رمز التقدير المعدل أو الدرجة 1 ممتاز مرتفع أ+ من 95 إلى 100 2 ممتاز أ من 90 إلى أقل من 95 3 جيد جداً مرتفع ب+ من 85 إلى أقل من 90 4 جيد جداً ب من 80 إلى أقل من 85 5 جيد مرتفع ج+ من 75 إلى أقل من 80 6 جيد ج من 65 إلى أقل من 75 7 مقبول مرتفع د+ من 60 إلى أقل من 65 8 مقبول د من 50 إلى أقل من 60 9 غير مجتاز راسب ر أقل من 50 10 محروم ن صفر “محروم” 11 ناقص غير مكتمل ص “مؤجل”

نظام نور إعادة ضبط بيانات الدخول للمستخدم

في حال عدم توافر بيانات ولي الأمر الصحيحة لديه، فعليه الدخول إلى نظام نور واتباع الخطوات الخاصة بإعادة ضبط كلمة السر واسم المستخدم من جديد، وذلك بخطوات يسيرة تبدأ بالنقر على أيقونة “هل نسيت كلمة السر أو اسم المستخدم؟، يمكنكم التعرف على باقي الخطوات من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

طريقة استخراج إشعارات فترات من نظام نور

يتيح نظام نور أمام أولياء الأمور خاصية أو إمكانية استعراض إشعار فترات أعمال السنة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 1442هـ والإطلاع على نتائج الطلاب من خلال القيام بعددٍ من الخطوات تتمثل في التالي:

الدخول إلى مستخدم نظام نور لولي الأمر عن طريق اتباع الرابط الرسمي المرفق.

من القائمة الرئيسية أنقر على أيقونة التقارير.

النقر على خيار إشعارا فترات.

النقر على خيار إشعار فترات أعمال السنة.

اختيار الفصل الدراسي الثاني والفترة الثالثة ثم النقر على “بحث”.

ومن المقرر وفق الخطة الزمنية لمتابعة أعمال الاختبارات وإخراج النتائج في نظام نور 1442 أن يتم اكتمال إدخال كافة معايير التقويم “الفترة الثالثة” للصفين الأول والثاني الابتدائي وبدء تسليم الإشعارات اعتباراً من يوم الخميس بتاريخ 27 رجب 1442هـ، واكتمال إدخال درجات أعمال السنة للمواد التحريرية ومواد التقويم المستمر الفترة الأولى للمرحلتين المتوسطة والابتدائية (من الصف الثالث وحتى السادس)، وبدء تسليم الإشعارات اعتباراً من يوم الخميس بتاريخ 27 رجب 1442هـ.

طريقة استعلام نتائج الطلاب 1442

يتيح نظام نور لولي الأمر إمكانية استخراج نتائج أبنائه أو بناته عن طريق الدخول إلى نظام نور المركزي لحين تفعيل موقع نظام نور برقم الهوية فقط ورمز التحقق، وتعبئة بيانات المستخدم بشكل صحيح ثم النقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.

ومن يرغب في التعرف على خطوات استخراج الشهادات في نظام نور 1442، يمكنه ذلك من خلال مشاهدة الفيديو التوضيحي أو اتباع الخطوات التالية:

دخول نظام نور للنتائج عن طريق اتباع الرابط الرسمي المرفق.

تعبئة بيانات المُستعلم (اسم المستخدم – كلمة السر – رمز التحقق).

النقر على “تسجيل الدخول” إلى نظام نور.

من الصفحة الرئيسية التي تعرض بيانات كافة الأبناء، قم باختيار الطالب المراد عرض الشهادة الخاصة به.

النقر على “إشعار بنتيجة طالب”.

اختيار الفصل الدراسي الأول.

النقر على “ابحث”، وسيتم عرض الشهادة مباشرةً في حال اعتمادها من جانب المدرسة.

خطوات استخراج نتائج الطلاب نظام نور لولي الأمر

هناك طريقة أخرى لاستخراج شهادة طالب من نظام نور المركزي من حساب نظام نور ولي الأمر الخاص بالمستفيد، حيث يتم الاستعلام عن نتيجة طالب من خلال النقر على أيقونة التقارير > كشوف الدرجات > إشعار بنتيجة الطالب > الفصل الدراسي > ابحث.

طريقة استخراج نتائج الطلاب من منصة مدرستي

تتيح منصة مدرستي إشعارات الفترة الأولى للطلاب والطالبات بمراحل التعليم العام، كما يمكن استخراج نتائج الطلاب المعتمدة من قبل المدرسة والمتاحة عبر المنصة التعليمية عن طريق اتباع عدداً من الخطوات اليسيرة التي يمكن التعرف عليها من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

تقديرات درجات الطلاب في نظام نور

يمكنكم التعرف على التقديرات الخاصة بدرجات الطلاب والطالبات في نظام نور من خلال الجدول التالي:

ممتاز من 45 إلى 50 جيد جداً من 40 إلى 44.75 جيد من 32.50 إلى 39.75 مقبول من 25 إلى 32.25 ضعيف 24.75 فأقل

تسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور

أصدرت وزارة التعليم عام التعميم الخاص بتنظيم التسجيل في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1443هـ الذي من المقرر أن يبدأ يوم الأحد بتاريخ 21 محرم 1443هـ الموافق لتاريخ 29 أغسطس لعام 2021م، وقد تم الإيضاح من جانب بالتعميم الصادر عنها الأمور التالية:

فترات أو مواعيد التسجيل بالصف الأول الابتدائي في نظام نور لولي الأمر.

شروط قبول الطلاب والطالبات وأعمارهم.

تنبيهات عامة.

رابط التسجيل المتاح لولي الأمر وقائد المدرسة وفق الصلاحيات الممنوحة له.

كما أكدت على ضرورة إبلاغ التعميم الصادر عنها لكافة مدارس التعليم العام الابتدائية الحكومية والأهلية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم ومعاهد وبرامج التربية الخاصة والمدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية التي تُطبق البرامج الدولية.

خطوات استخراج نتائج الطلاب بالهوية فقط 1442

يجب العلم أنه لم يتم إطلاق الرابط الرسمي لدخول نظام نور برقم الهوية فقط ورمز التحقق، أو رابط نظام نور بالسجل المدني وبدون رقم سري حتى اليوم الاثنين بتاريخ 13 جمادي الأولى 1442هـ الموافق لتاريخ 28 ديسمبر 2020م من جانب وزارة التعليم عام.

ولم يتم التصريح بموعد تفعيل رابط نظام نور بالهوية لولي الأمر الرسمي، لذلك يجب على أولياء الأمور والطلاب الراغبين في استخراج نتائجهم الدخول إلى نظام نور لنتائج الطلاب والطالبات المتوفر حالياً في أي وقت ومن أي مكان من جانب الوزارة، ومن ثم اتباع الخطوات اليسيرة لاستخراج النتائج الموضحة عبر موقع ثقفني.

تحديث: تم الإعلان رسمياً من جانب وزارة التعليم عام مع نهاية دوام يوم الخميس بتاريخ 31 ديسمبر 2020م الموافق لتاريخ 16 جمادي الأولى 1442هـ عن تفعيل رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط أو رابط نظام نور برقم السجل فقط وبدون رقم سري لاستخراج الشهادات برقم الهوية فقط ورمز التحقق.

بدء تسجيل الطلاب السعوديين في نظام نور 1442

وفقاً للخطة الزمنية الموضوعة من قبل وزارة التعليم عام لتسجيل الطلاب والطالبات بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1443هـ، فقد بدأ موقع نظام نور المركزي في استقبال طلبات التسجيل للطلاب السعوديين وتسجيل من أمهاتهم سعوديات من أباء غير سعوديين في المدارس الحكومية وفي مدارس تحفيظ القرآن الكريم التي لا يتم بها إجراء مفاضلة اعتباراً من تاريخ 14 رجب 1442هـ الموافق لتاريخ 26 فبراير 2021م.

نظام نور تعديل الأداء الوظيفي

تم الإعلان عن إضافة أيقونة تعديل الأداء السابق في مستخدم قائد المدرسة، حيث يستطيع قائد المدرسة في الوقت الحالي العمل على التعديل على الأداء السابق لمعلم أو معلمة في حال لم يتم الاعتماد من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى حساب قائد المدرسة في نظام نور.

النقر على شؤون المعلمين ثم المعلمين، ثم النقر على بحث.

تحديد اسم المعلم.

النقر على اسم المستخدم ثم تقييم الأداء السابق.

تظهر صفحة أداء العام السابق، قم بإدخال أداء العام السابق، ثم كتابة الأداء السابق من ثم حفظ.

ستظهر رسالة تمت عملية الحفظ بنجاح، ويجب العلم أنه في حال تم اعتماد الأداء الوظيفي للمعلم أو المعلمة، فلا يمكن التعديل عليه وتظهر رسالة “لا يمكن التعديل على الأداء الوظيفي للعام السابق لأن تم اعتماده.

نظام نور بوابة النفاذ الوطني الموحد

أضافت وزارة التعليم عام أيقونة بوابة النفاذ الوطني الموحد في نظام نور الصفحة الرئيسية للدخول إلى نظام نور لنتائج الطلاب عن طريق تعبئة بيانات أبشر للمستخدم (اسم المستخدم – كلمة المرور) الخاص بحساب أبشر، حيث يتم تسجيل البيانات الخاصة بمنصة أبشر في الخانات الخاصة بنظام نور ثم كتابة رمز التحقق والنقر على تسجيل الدخول، وسيتم الدخول إلى نظام نور لولي الأمر أو الطالب.

كما يمكنكم تسجيل دخول نظام نور المركزي عن طريق النقر على أيقونة “بوابة النفاذ الوطني الموحد”، ثم تعبئة بيانات الدخول وهي اسم المستخدم وكلمة المرور لحساب أبشر، ثم كتابة الرمز المرئي بالصورة، وسوف تصلك رسالة التأكد والتحقق على الجوال الخاص بك والمسجل لدى أبشر، ثم النقر على “تسجيل الدخول”، وسيتم التحويل بشكل تلقائي إلى نظام نور لنتائج الطلاب الرسمي.

استخراج نتائج نظام نور 1442

أعلنت وزارة التعليم عام عن ربط نظام نور ببوابة النفاذ الوطني الموحد لاستخراج نتائج الطلاب في نظام نور لمن فقدوا بيانات دخول النظام، وقد يؤدي ذلك عدم تفعيل نظام نور برقم الهوية أو نظام نور بدون رقم سري من جانب الوزارة بشكل رسمي، حيث تعتبر بوابة نفاذ الإلكترونية هي البديل لاستخراج النتائج في حال تم نسيان اسم المستخدم أو كلمة السر.

وقد تم الإعلان منذ قليل عن اعتماد النتائج ونشر إشعارات الفصل الثاني من قبل متوسطة أبي الدرداء بتعليم الطائف وثانوية الأبناء الأولى بنين بتعليم حفر الباطن، ومتوسطة وثانوية خولة بنت ثعلبة بتعليم الرياض، وثانوية الأمير بدر بن عبد العزيز بتعليم الجوف، ويمكنكم اتباع خطوات استخراج نتائج الطلاب الموضحة لاستعراض الشهادات الآن.